Emma: “Ho sconfitto 3 tumori, questo è il mio corpo: è bello perché reale”

Fonte: IPA Emma Marrone

“Il mio corpo non è perfetto, ma è bello perché reale”. La conosciamo tutti la forza di Emma Marrone, l’artista da sempre impegnata contro il body shaming. Ma i commenti che legge sul web e sui social non toccano lei in prima persona, bensì i suoi follower, i suoi amatissimi fan. Ed è a loro che si rivolge Emma, con un appello: ignorare il “veleno”, perché questo è, senza se e senza ma. La scelta di raccontarsi senza filtri, in un’intervista che spiega ancora una volta l’importanza di essere se stessi e di accettare il proprio corpo.

Emma Marrone contro il body shaming

Il 25 maggio 2024 Emma Marrone ha compiuto 40 anni. In un’intervista a GQ, si è concentrata ancora una volta su un tema a lei caro: il body shaming. Non è la prima volta che ne parla apertamente: solo poche settimane fa, sul palco di Azzano Decimo, ha lanciato un grido contro ogni critica, affermando che ogni corpo ha la sua dignità, la sua bellezza. E se a lei non frega niente, è alle giovanissime che va il suo pensiero: a tutti coloro che non hanno ancora le “spalle forti” per affrontare l’odio del web, un’onda che non si è mai arrestata nonostante le molteplici campagne di sensibilizzazione sulla body positivity.

“Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi”.

Emma: “Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori”

Emma Marrone si piace, ed è una frase potente da dire, perché il percorso di accettazione è lungo, non privo di sofferenze. Il rapporto con la propria estetica può diventare un buco nero, un tunnel da cui si esce con le “ossa rotte”. Non è un caso se ne ha parlato anche Aurora Ramazzotti, in una lezione di accettazione che dura da tutta la vita e con cui è venuta a patti solo di recente, dopo la nascita del figlio Cesare.

Nel corso dell’intervista, la Marrone ha specificato che a lei si può dire di tutto. Parole come “brutta”, “grassa”: epiteti con cui spesso è stata definita sui social come Instagram. Ma è una donna consapevole, una splendida 40enne che conosce bene il suo vissuto e le sue lotte. “Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Quindi che mi dicano pure quello che vogliono”. La sua lotta contro l’odio online prosegue, e proseguirà sempre: “Non tocchino i miei fan”, ha detto Emma, ed è questo il suo unico pensiero, persino una speranza: che il body shaming non faccia ancora del male a tante, troppe persone.