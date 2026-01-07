Emma Marrone, domanda imbarazzante su De Martino, lei replica: “Ma io che ne so?”

Una domanda spiazzante, una risposta istintiva e un video virale: Emma Marrone ospite di Victoria Cabello sorprende tutti e conquista con ironia e autenticità

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Emma Marrone

Da sempre il pubblico conosce Emma Marrone per la sua capacità di essere estremamente diretta, istintiva e sincera: priva di filtri inutili, Emma è una di quelle artiste che non smette mai di far parlare di sé, anche quando non canta. Amata proprio per la sua autenticità, riesce sempre a trasformare anche le situazioni più scomode in momenti di pura verità, con quella dose di ironia e spontaneità che piace tanto ai fan.

Ed è esattamente quello che è successo nel giorno dell’Epifania quando una domanda inaspettata, e decisamente audace, l’ha colta di sorpresa davanti alle telecamere. Ma Emma non si è lasciata sorprendere e, dopo un istante di impasse, la sua risposta fulminea ha spiazzato tutti diventando virale e accendendo i social.

Emma Marrone, la domanda scomoda e la risposta da manuale su De Martino

Quando due personalità forti, ironiche e senza filtri come Emma Marrone e Victoria Cabello si incontrano davanti a una telecamera, il risultato non può che essere esplosivo. E infatti è bastata una manciata di secondi, una domanda a bruciapelo e una risposta totalmente istintiva per trasformare un semplice trailer in uno dei momenti più commentati e condivisi degli ultimi giorni.

Tutto nasce dall’anteprima del nuovo podcast di Victoria, Fuori di Cabello, un format che promette conversazioni libere, dirette e decisamente fuori dagli schemi, proprio in linea con la personalità della sua creator, e che ha scelto tra gli ospiti del podcast diverse personalità del mondo dello spettacolo, da Diletta Leotta ad Alessandro Borghese, oltre naturalmente ad Emma.

Nel breve video pubblicato sul profilo Instagram della Cabello, e che ha immediatamente iniziato a circolare sui social, Victoria non perde tempo e lancia una domanda che spiazzerebbe chiunque: “Quanto sei brava a letto, da uno a Stefano De Martino che è dieci?”. Un riferimento ironico, ma anche inevitabilmente piccante, che pesca dal passato sentimentale di Emma e lo trasforma in una provocazione da manuale. Il bello, però, arriva subito dopo: Emma resta per un attimo interdetta, poi risponde con una frase destinata a diventare virale: “Ma io che cavolo ne so, mi scusi”.

Sipario e dieci minuti di applausi per Emma.

Emma Marrone e la storia mai dimenticata del tutto con Stefano De Martino

La risposta di Emma dunque è diventata virale nel giro di poche ore, tra commenti divertiti, meme e discussioni più o meno leggere. C’è chi applaude il coraggio di Victoria nel fare domande che altri eviterebbero e chi, invece, sottolinea come Emma sia riuscita a uscire dalla situazione con grande eleganza, pur usando toni schietti. Ed è proprio questa combinazione a rendere la scena così efficace: da una parte una conduttrice che non ha paura di osare, dall’altra un’ospite che non sente il bisogno di compiacere o stupire a tutti i costi.

La domanda però era ben studiata e i fan lo sanno bene: ormai la storia d’amore tra Emma e Stefano De Martino fa parte del passato, e forse proprio per questo la domanda della Cabello è suonata così forte. D’altra parte il riferimento piccante alle capacità seduttive del conduttore di Affari Tuoi non sono casuali, anche perché è lo stesso De Martino a fare strage di cuori: proprio quest’estate era stato paparazzato in compagnia di diverse nuove fiamme, mai ufficialmente confermate, mentre l’eco del matrimonio naufragato con Belen Rodriguez torna ad accendere il gossip ogni volta che viene tirato fuori durante un’intervista.

Insomma, non rimane che aspettare la puntata di Fuori di Cabello che vede protagonista proprio Emma Marrone per scoprire quali altre domande a bruciapelo avrà dovuto parare la simpatica cantante.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!