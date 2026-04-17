Emma Marrone dimagrita, il commento dell’hater la manda su tutte le furie

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Emma Marrone

Diretta, grintosa, senza peli sulla lingua: Emma Marrone torna protagonista sui social e lo fa nel modo che più la rappresenta, rispondendo a tono a chi prova a metterla (ingiustamente) in discussione. Dopo aver pubblicato alcune foto in cui appare in grande forma, la cantante ha raccolto una valanga di complimenti, ma anche qualche commento velenoso.

Uno in particolare ha innescato la polemica: un’utente ha insinuato che il suo nuovo aspetto sia legato all’uso di Ozempic, farmaco per il diabete sempre più spesso impropriamente utilizzato come scorciatoia per dimagrire.

Emma, però, non ha lasciato correre. Con la sua consueta schiettezza ha replicato pubblicamente, smontando l’insinuazione e rivendicando il lavoro fatto su se stessa. Una risposta netta, che conferma ancora una volta il suo carattere genuino e poco incline ai compromessi, soprattutto quando si tratta di difendere la propria immagine e il proprio percorso personale.

Emma Marrone dimagrita con Ozempic? La cantante sbotta

“Ozempic?”, ha chiesto qualcuno sui social dopo che Emma Marrone ha pubblicato delle foto in bianco e nero in cui appare in gran forma, più asciutta e tonica rispetto al passato.

La risposta dell’artista salentina non si è fatta attendere. Con il suo stile diretto e senza filtri, la 40enne ha scelto di replicare pubblicamente al commento, respingendo con decisione ogni insinuazione.

“No, allenamento e piano alimentare“, ha scritto, chiarendo che il risultato mostrato nelle immagini è frutto di impegno personale e disciplina.

La Brown ha poi proseguito con toni più accesi, criticando l’atteggiamento dell’utente e sottolineando come spesso chi interviene con commenti negativi non sia nemmeno tra i suoi follower abituali. “Lo stavo aspettando un commento da st***za…sei arrivata prima… brava. Guarda… non mi segui… però vieni a commentare… la risposta sta tutta lì… St***za è un modo di dire…come Ozempic giusto?”.

La replica, destinata a far discutere, si inserisce in una più ampia strategia comunicativa che Emma ha adottato negli anni: quella di affrontare apertamente le critiche, senza evitare il confronto diretto con il pubblico.

Il peso di Emma Marrone e la cura ormonale

Non è la prima volta che Emma Marrone finisce al centro delle critiche per via del suo aspetto fisico. Già nel 2024 aveva parlato apertamente del proprio cambiamento fisico, anticipando di fatto molte delle discussioni riemerse oggi sui social. In quell’occasione, rispondendo a una fan curiosa di conoscere il “segreto” della sua forma, l’ex fidanzata di Stefano De Martino aveva scelto la strada della trasparenza, spiegando come il mutamento fosse legato a un cambio nella terapia ormonale.

“Ho cambiato la cura ormonale, quindi il mio corpo è in balia degli sbalzi”, aveva raccontato, sottolineando come il fisico possa variare sensibilmente da un giorno all’altro. “Ci sono giornate in cui mi sveglio gonfissima – anche lo stress del tour, sempre in viaggio, non aiuta – e altre in cui sono molto più asciutta”.

Una spiegazione che metteva in luce una realtà spesso sottovalutata, quella delle oscillazioni legate agli equilibri ormonali, condivisa da molte donne ma raramente affrontata con tanta chiarezza nello spazio pubblico. Non a caso, Emma aveva voluto prevenire ulteriori interpretazioni, escludendo categoricamente il ricorso a ritocchi digitali: “Non c’è nessun Photoshop. Semplicemente il mio corpo fa un po’ come vuole. Tante donne possono capirmi: non c’è nessun segreto”.

Al di là delle polemiche e delle speculazioni, la Marrone ha costruito nel tempo una narrazione coerente attorno al tema dell’accettazione del corpo. Nel corso della sua carriera ha più volte invitato il pubblico, e in particolare le donne, a mostrarsi senza vergogna, senza nascondere imperfezioni o cicatrici. Una vera e propria battaglia contro il body shaming.

“Mostratevi senza pudore, come faccio io”, è stato uno dei messaggi più ricorrenti di Emma, che ha sempre rivendicato il diritto all’autenticità contro ogni forma di giudizio esterno. Un invito a vivere il proprio corpo con libertà e consapevolezza, in aperto contrasto con le pressioni estetiche amplificate dalla società.