Belen Rodriguez, il commento a Emma che fa dimenticare il passato con De Martino

IPA Emma Marrone e Belen Rodriguez

A volte il gossip non smette mai di raccontare certe storie, anche quando le protagoniste hanno chiuso da tempo i conti con il passato. Quella di Belen Rodriguez ed Emma Marrone è una di queste: per anni le abbiamo viste descritte come “rivali”, “nemiche”, per sintetizzare una vicenda del loro passato. C’era Stefano De Martino tra loro, una storia finita male, due donne giovanissime travolte dai riflettori. Oggi, a distanza di tredici anni da quel 2012 che cambiò molte cose, un commento sotto a un post Instagram ricorda quanto la realtà sia diversa dalla narrazione dei giornali.

Belen Rodriguez, il commento sotto il post di Emma Marrone

Emma Marrone ha pubblicato un selfie su Instagram; uno scatto spontaneo, in vista del tour estivo. E sotto, tra i tanti commenti, è arrivato quello di Belen Rodriguez: “Bellissima, posso dire? Sempre più bella”. Poco dopo, una seconda battuta, leggera e affettuosa: la showgirl e conduttrice ha notato come Emma abbia “anticipato” la moda delle lentiggini di parecchi anni: un dettaglio beauty che oggi spopola, ma che la cantante ha sempre sfoggiato in modo naturale, senza bisogno di tendenze.

Per Emma, impossibile non replicare: “Bellissima tu”, con tanto di emoji a forma di cuore. Non molte parole, certo, ma sufficienti a confermare un’evidenza che ormai si ripete da tempo: tra Belen ed Emma non c’è più nulla di quella tensione che il gossip, per anni, ha continuato ad attribuire al loro legame. È il segno di due donne che hanno scelto, ognuna a modo suo, di lasciarsi alle spalle una vicenda che le aveva ingabbiate in un ruolo che non faceva per loro.

La relazione passata con Stefano De Martino

Per capire perché questo commento ha generato tanto interesse, dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo: la relazione tra Emma e Stefano De Martino nacque nel 2009, ad Amici, la scuola di Maria De Filippi. Lui giovane ballerino, lei una delle voci più promettenti: due ragazzi giovanissimi, con le carriere che stavano “esplodendo” – come ha raccontato la stessa Emma – e una storia che si consumò sotto gli occhi di tutti.

Compreso il finale, che arrivò nel 2012 e che fu tutto fuorché lineare. “Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni”.

L’altra persona, naturalmente, era Belen. Dopo la chiusura della storia con Emma, De Martino iniziò una relazione che sarebbe diventata uno dei capitoli più seguiti del gossip italiano: il matrimonio nel 2013, la nascita di Santiago, e poi una serie di addii e ritorni. Oggi anche quel capitolo è chiuso, e Stefano è una presenza nella vita di entrambe, sebbene in modo ovviamente diverso. C’è anche chi sogna di vedere Emma al fianco di Stefano a Sanremo 2027: chissà. Del resto nella vita del conduttore, tutto è – davvero – possibile.