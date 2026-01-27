Belen Rodriguez accanto a Stefano De Martino dopo la morte del padre

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Stefano De Martino sta vivendo un periodo particolarmente difficile, segnato dalla morte del papà Enrico. Nella sofferenza però il conduttore avrebbe trovato un sostegno forte e sicuro nell’ex moglie Belen Rodriguez. Nonostante si siano detti addio ormai da tempo, infatti Stefano e Belen si sarebbero riavvicinati molto durante questo momento complicato e doloroso.

Belen Rodriguez accanto a Stefano De Martino

Belen Rodriguez infatti non si è tirata indietro e dopo la scomparsa di Enrico De Martino, amato papà di Stefano, ha scelto di stare accanto all’ex marito. La showgirl argentina, come aveva raccontato lei stessa nelle Stories di Instagram, ha raggiunto Torre del Greco insieme al figlio Santiago per partecipare ai funerali del padre di Stefano De Martino.

Le esequie si sono svolte in forma privata presso la chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso e sono state particolarmente emozionanti, con tantissime persone che si sono riunite per raccontare la gentilezza e la generosità del signor De Martino, ma anche la sua passione per la danza, trasmessa al primogenito.

Secondo quanto rivelato da Alfonso Signoretti, che è stato anche ospite a La Volta Buona, Belen Rodriguez sarebbe rimasta sempre vicino a Stefano De Martino, sostenendolo in un momento così doloroso.

“Questo per Stefano è un momento molto difficile perché ha da poco perso il papà – ha detto -. A proposito di questo vi posso dire che in lacrime ai funerali del signor Enrico a sostenere Stefano c’era proprio la sua ex moglie. Perché va bene lasciarsi, è umano, ma farsi la guerra o dimenticarsi sarebbe diabolico e non è il loro caso. Rivedere lei che in un momento di fragilità di Stefano stargli a fianco fa molto piacere a tutti i fan dell’ex coppia. C’era anche Emma. Le relazioni possono finire, ma i rapporti importanti rimangono”.

Il legame (indissolubile) di Belen e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dunque si sarebbero riavvicinati, nonostante i dissapori del passato e le dichiarazioni della showgirl che non aveva mai nascosto di aver sofferto molto a causa dell’addio al conduttore. La loro favola d’amore, d’altronde, sembrava destinata a durare per sempre.

Prima l’incontro ad Amici nel 2012, con un colpo di fulmine che aveva spinto Belen a lasciare Fabrizio Corona e Stefano a lasciare Emma Marrone. Poi la nascita di Santiago, nel 2013, e le nozze poco tempo dopo. Nel 2015 la prima separazione, seguita da un clamoroso ritorno di fiamma, poi ancora l’addio e un riavvicinamento nel 2022. Nel corso degli anni Belen e Stefano si sono spesso allontanati, ma non hanno mai dimenticato il sentimento forte che li unisce.

Secondo quanto svelato da Signoretti, le amiche di Belen avrebbero svelato che l’amore fra i due ci sarebbe sempre stato e che la rottura non sarebbe avvenuta per via della mancanza di sentimenti. “Le mie talpe, amiche di Belen, mi hanno detto che tra i due non è finita perché era finito l’amore – ha rivelato -. Il motivo della rottura è che nonostante i sentimenti e la grande attrazione, non sono mai riusciti a trovare un equilibrio che permettesse loro di restare insieme. Ci hanno provato e riprovato, ma certamente dopo Stefano, un amore stabile, duraturo e progettuale lei non l’ha più ritrovato. Chissà che il futuro non le regali finalmente la persona giusta”.