Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà Enrico

Ci sono momenti in cui la vita ci impone di mettere in pausa i vecchi rancori, le distanze e i silenzi. È quello che è successo a Torre Annunziata, dove la comunità si è stretta attorno a Stefano De Martino per l’ultimo saluto a suo padre Enrico, scomparso prematuramente a soli 61 anni, il 19 gennaio 2026, dopo lunga malattia. E non è mancata la presenza di Belen Rodriguez: nonostante la fine del loro matrimonio e i rapporti che negli ultimi tempi si erano fatti più freddi e distanti, la showgirl argentina non ha avuto dubbi scegliendo di esserci e dimostrando ancora una volta che la famiglia viene prima di tutto.

Un addio intimo e carico di ricordi

La cerimonia si è svolta in forma privata nella chiesa di San Michele, sul Colle Sant’Alfonso a Torre del Greco. Un luogo dove risiede la storia della famiglia De Martino: proprio lì, più di trent’anni fa, Enrico e la moglie Maria Rosaria Scassillo avevano pronunciato il loro “sì”.

Stefano De Martino, volto amatissimo di Rai1 e di Affari Tuoi, è apparso visibilmente provato. Al termine della funzione ha voluto omaggiare il padre portando il feretro a spalla, un ultimo gesto d’amore prima di lasciarlo andare. Poche parole, rotte dal pianto, ma che hanno spiegato tutto del loro rapporto: “È stato il miglior papà“.

Belen e Santiago insieme, una mano tesa nel dolore

Al suo fianco, inaspettata ma necessaria, c’era l’ex moglie Belen Rodriguez. La showgirl è arrivata accompagnata dal loro figlio Santiago, 11 anni, il primo nipote di Enrico. È stata proprio Belen a condividere sui social uno scatto che la ritrae a fianco a lui, in un gesto di protezione necessario in un momento così delicato per un bambino che ha appena perso il nonno.

Chi era presente descrive una Belen profondamente scossa, “sopraffatta dalle lacrime“, segno che il bene che si sono voluti è rimasto integro nonostante la fine del matrimonio. Stefano De Martino è inoltre un papà molto presente e fa la spola tra Roma e Milano per non perdersi nemmeno un minuto della vita di suo figlio che sta crescendo rapidamente e che oggi è l’orgoglio di entrambi. E, in questi giorni di profondo dolore, ha ricevuto il sostegno di tutti. Anche di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì, che ha voluto mostrargli la sua vicinanza.

La solidarietà del mondo dello spettacolo

Oltre alla famiglia, non sono mancati gli amici storici di Stefano De Martino, che si sono stretti a lui come una vera corazza umana. Tra i banchi della chiesa sono stati avvistati Alessandro Siani, Herbert Ballerina(in questi giorni assente come spalla di Affari Tuoi) e Giovanni Esposito, presenze che testimoniano quanto De Martino sia stimato come professionista ma anche come uomo e come amico.

In questi giorni di lutto, Affari Tuoi è comunque andato in onda con il disclaimer della registrazione a inizio puntata. Un modo per mantenere la continuità coi telespettatori che però sanno bene quale sia il momento che Stefano De Martino sta attraversando. Solo qualche mese fa, Enrico De Martino era stato premiato dal San Carlo di Napoli per la sua carriera da ballerino, passione che aveva trasmesso anche a suo figlio.