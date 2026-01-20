Stefano De Martino, il gesto di Antonino Spinalbese dopo la morte del padre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Un piccolo gesto ma pieno di significato quello di Antonino Spinalbese dopo la morte del padre di Stefano De Martino, Enrico, scomparso prematuramente all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. In un momento così doloroso per il conduttore, l’hair stylist ha voluto mostrare anche pubblicamente la sua vicinanza: del resto i due fanno parte della stessa famiglia allargata di Belen Rodriguez, Stefano è il padre di Santiago, mentre Spinalbese è il papà di Luna Marì.

Antonino Spinalbese, il gesto di vicinanza verso Stefano De Martino

Un momento difficile per Stefano De Martino, che nella mattina del 19 gennaio ha perso il padre Enrico, scomparso prematuramente all’età di 61 anni dopo aver combattuto per lungo tempo contro una malattia. Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio per la perdita del conduttore da parte di amici, colleghi e fan. E non è sfuggito agli occhi dei più attenti uno in particolare, quello di Antonino Spinalbese, che ha lasciato sotto l’ultimo post di De Martino un semplice cuore rosso.

Un gesto di sostegno e affetto in un momento complicato, che va oltre il semplice commento social: anche l’hair stylist infatti conosce bene il dolore della perdita, dato che ha perso il padre quando era solo un adolescente. I due, del resto, sono legati da tempo, anche se indirettamente: Stefano è il padre di Santiago, mentre Spinalbese è il papà di Luna Marì, e in entrambi i casi la madre è Belen Rodriguez.

Il conduttore si era riavvicinato alla showgirl argentina dopo la rottura con Spinalbese, e in più di un’occasione i paparazzi hanno fotografato lui e la piccola insieme: lo stesso De Martino parlando della bimba, aveva riferito di sentirsi uno zio per lei.

Enrico De Martino, il rapporto con Stefano

Stefano De Martino ha detto addio al padre Enrico, morto a soli 61 anni. L’uomo era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate nell’ultimo periodo. I rapporti tra il conduttore e il padre non sono sempre stati facili: i due avevano avuto non pochi dissapori, legati alla danza e al desiderio di Stefano di lavorare in questo settore: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere”, raccontava proprio Enrico De Martino al Corriere della Sera.

Enrico dovette abbandonare la danza proprio perché stava per diventare padre: “Mi trovavo a Roma, ero in scena con una compagnia di danza. Mi telefonò la mia fidanzata del tempo, oggi mia moglie, dicendomi che era incinta di Stefano. A quel punto ho dovuto prendere una decisione, assumendomi le mie responsabilità. Così quella del ballerino è passata da attività principale a hobby“.

Il loro legame pian piano è migliorato, soprattutto da quando Stefano è diventato padre a sua volta di Santiago: “L’affetto me l’ha sempre dimostrato con i gesti, piuttosto che con le parole, con l’età ha subito un cambiamento, si è intenerito di più, questo per me è stato un grande insegnamento, ora che sono papà so quanto vale dirlo e per questo ho iniziato prima di lui”.