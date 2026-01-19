Grave lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico

Stefano De Martino perde il padre Enrico, 61 anni. Tra loro un legame fatto di danza, sacrifici e affetto, che si è trasformato e addolcito dopo la nascita di Santiago

Getty Images Stefano De Martino

Stefano De Martino piange la scomparsa del padre Enrico, morto la mattina del 19 gennaio a 61 anni. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo aveva da tempo dei problemi di salute.

A divulgare per primo la notizia della morte del padre di Stefano De Martino è stato Fanpage: “È morto il padre Enrico, che si è spento la mattina del 19 gennaio all’età di 61 anni. Stando a quanto apprende Fanpage, da tempo l’uomo era in condizioni di salute precarie”.

Enrico De Martino, da tempo in condizioni di salute precarie, si è spento dopo l’aggravarsi della malattia. La notizia si è diffusa rapidamente da Torre Annunziata, città natale della famiglia De Martino, dove Enrico era conosciuto e stimato.

Oltre a Stefano, Enrico lascia la moglie Mariarosaria e altri due figli, Adelaide (assistente del presentatore di Affari Tuoi) e Davide. E due nipoti: Santiago e Mattia, il primogenito di Adelaide nato due anni fa.

Dopo la notizia della scomparsa del padre, Stefano De Martino avrebbe scelto di fermarsi, sospendendo temporaneamente i suoi impegni professionali per restare accanto alla famiglia.

In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio starebbero arrivando da colleghi, amici e fan, compresi volti storici di Amici, il programma che lo ha lanciato e che ha segnato la sua carriera. I funerali si terranno in forma strettamente privata, nel rispetto delle volontà della famiglia.

Il rapporto tra Stefano De Martino e suo padre

Il rapporto tra Stefano ed Enrico De Martino è sempre stato intenso e stratificato, fatto di affetto e frizioni, di complicità e distanza. Un legame che il conduttore Rai non ha mai nascosto, raccontandone più volte la complessità. A unirli, prima di tutto, la danza.

Una passione condivisa, anche se vissuta in modo diverso. Enrico, ex ballerino professionista, conosceva bene le rinunce e le fatiche di quel mondo. E proprio per questo aveva provato a dissuadere il figlio.

“Non voleva farmi ballare”, aveva raccontato Stefano De Martino, spiegando come il padre temesse per lui un percorso troppo duro. Lo stesso Enrico lo aveva ammesso in un’intervista al Corriere della Sera: “È un lavoro impegnativo, fisicamente e mentalmente. Si prova sempre, anche nei weekend. Temevo che non ce l’avrebbe fatta”. Una durezza che oggi appare come una forma di protezione, più che di opposizione.

Con il tempo, quel rapporto si è trasformato. Soprattutto dopo la nascita di Santiago, che ha cambiato lo sguardo di Stefano sul padre e su se stesso. Diventare genitore ha significato capire meglio certe scelte, certi silenzi, e imparare a dirsi le cose con maggiore chiarezza.

Enrico De Martino aveva lasciato presto la carriera di ballerino. A soli 25 anni decise di fermarsi perché sarebbe diventato padre. “Ero a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi chiamò la mia fidanzata e mi disse che era incinta di Stefano”.

Da quel momento, la danza divenne un hobby. Il resto fu responsabilità, lavoro, sacrificio. In età adulta, Enrico aveva infatti intrapreso un’attività di ristorazione, costruendo una nuova stabilità.