Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende: la dedica alla sorella Adelaide durante la partita

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi, Stefano De Martino regala al pubblico un divertente fuori programma, facendo gli auguri a sua sorella Adelaide. Mentre per la concorrente Gabriella la partita precipita da un momento all’altro.

Affari Tuoi, Gabriella dalla Sicilia sbaglia tutto

A giocare nella puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi, Gabriella dalla Sicilia. La concorrente, originaria di Messina, ha svelato a Stefano De Martino di essere mamma due bambine e ha scelto di farsi accompagnare in trasmissione da Rosy, sua sorella.

La puntata, come di consueto, è iniziata da Herbert Ballerina che ha preso in mano la situazione, svelando una delle sue particolarissime invenzioni e facendo ridere tutti. La partita di Gabriella è cominciata con diversi tiri fortunati, così tanto che la concorrente ha rifiutato l’offerta di 37mila euro del Dottore.

Dopo aver eliminato anche l’assegno da 20mila euro, Gabriella si è ritrovata con un tabellone molto particolare con ben tre pacchi blu e il pacco da 300mila euro. Poco dopo sono arrivate le lacrime quando la concorrente e la sorella hanno nominato il loro amato papà Giovanni, purtroppo scomparso. Gabriella ha spiegato che avrebbe cambiato il suo pacco, il numero 16, solamente con il numero 3, il preferito di suo padre.

La confessione è stata seguita da un’amara scoperta. Il pacco numero 3 infatti conteneva proprio 300mila euro. La delusione è stata seguita dalle parole di Stefano De Martino che ha fatto notare alla concorrente che era stata insistente nel rifiutare per tutto il tempo di cambiare il pacco numero 16.

Arrivata alla Regione Fortunata, Gabriella ha scelto la Puglia e la Valle D’Aosta. Purtroppo ha fortuna non l’ha assistita. La Regione Fortunata infatti era la Toscana. Il risultato è stato un finale molto triste, nonostante la voglia di farcela e la capacità di mantenere la lucidità infatti Gabriella non è riuscita a raggiungere ciò che voleva.

La dedica di Stefano De Martino per la sorella Adelaide

Nel corso della partita di Gabriella ad Affari Tuoi c’è stato spazio anche per un divertente fuori programma. Stefano De Martino infatti ha deciso di fare gli auguri a sua sorella Adelaide a sorpresa. Quando la concorrente ha affermato che era il compleanno delle figlie, il conduttore ha salutato la sorella minore, omaggiandola.

Stefano De Martino, come ben sappiamo, ha un legame indissolubile con la sua famiglia. Il presentatore ha due fratelli minori: Adelaide e Davide. Adelaide, in particolare, ha assunto da qualche anno il ruolo di assistente di Stefano. Classe 1994, lavora dietro le quinte dei programmi di suo fratello maggiore con cui ha un rapporto bellissimo.

Qualche anno fa lo ha reso zio di Mattia, nato dal legame con il compagno Diego Di Domenico. I due sono inseparabili e diversi anni fa lo stesso Stefano aveva confessato di essersi innamorato della danza proprio grazie alla sorella minore.

“Accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, che ha cinque anni meno di me mi sono innamorato anch’io – aveva svelato -. Ho cominciato a dieci anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”.