Adelaide, la bellissima sorella di Stefano De Martino. Presto al GF Vip

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ci saranno nuovi arrivi al Grande Fratello Vip, visto che lo show si prolunga fino a metà marzo 2022. Molti sono i nomi in lizza per entrare a far parte del cast del reality, e tra questi spunta la splendida Adelaide De Martino. In tanti la conoscono bene: si tratta della sorella di Stefano De Martino, una vera star su Instagram.

Adelaide De Martino al GF Vip

Giovane e bellissima, Adelaide ha sempre cercato di rimanere lontana dal mondo dello spettacolo. Ma i suoi affetti più cari l’hanno inevitabilmente posta sotto le luci dei riflettori. C’è Stefano De Martino, il suo fratello più grande: i due sono profondamente legati, e lei è sempre riuscita a stringere bellissimi rapporti d’amicizia con le sue donne, da Emma Marrone a Belen Rodriguez. Ancora oggi, è una zia perfetta per il piccolo Santiago, con il quale pubblica spesso bellissime foto su Instagram.

Ma c’è anche il suo fidanzato famosissimo, Emanuele Vicorito: lui è il celebre attore napoletano che ha recitato in Gomorra – La serie e in tanti altri show di successo. Adelaide lo frequenta da tempo e sembra esserne innamoratissima, almeno a giudicare dalle splendide parole che gli dedica sui social. Per loro si prospetta un lungo periodo di separazione, se le indiscrezioni degli ultimi giorni dovessero andare in porto. Pare infatti che la sorella di Stefano sia in procinto di entrare nella Casa del GF Vip, come nuova concorrente.

A darne notizia è il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha rivelato come Adelaide abbia già superato i provini per fare il suo ingresso nel cast del reality show. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma a quanto pare le probabilità che la giovane De Martino diventi una delle protagoniste del GF Vip sarebbero piuttosto alte. D’altronde, il suo sarebbe solo uno dei tanti nomi che potrebbero andare a rimpolpare la trasmissione nel corso dei prossimi mesi, una necessità che diverrà improrogabile a causa del suo prolungamento.

GF Vip, i nuovi concorrenti

Il GF Vip, infatti, si concluderà il prossimo 14 marzo 2022: questa edizione da record (la più lunga della storia) richiede ovviamente una notevole quantità di “carburante” per poter funzionare. Tra qualche settimana arriverà dunque il momento di presentare alcune new entry, quando il cast inizierà a languire per via delle eliminazioni – e forse anche per qualche rinuncia, che si potrebbe verificare quando gli inquilini scopriranno del prolungamento dello show. C’è già grande attesa per i futuri concorrenti: chi andrà a ravvivare le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia?

Oltre ad Adelaide De Martino, sono molti i nomi spuntati fuori nelle ultime settimane. Si è parlato a lungo di Antonella Fiordelisi, che però almeno per il momento sembra essere fuori dai giochi. Un altro papabile volto è quello di Vladimir Luxuria, che più volte in passato aveva rivelato il suo desiderio di varcare la celebre soglia rossa. Secondo alcuni rumor sempre più insistenti, anche il Divino Otelma sarebbe in lizza per entrare nel cast del GF Vip. E Parpiglia ha lanciato un altro indizio: ci sarà una bionda prorompente che porterà scompiglio in Casa.