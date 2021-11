Il GF Vip batte ogni record: svelata la data della finale

GF Vip 6: il cast ufficiale

Mentre le dinamiche all’interno della Casa si fanno sempre più vivaci, arriva la conferma tanto attesa: anche quest’anno il Grande Fratello Vip si allungherà di diverse settimane, regalandoci un’edizione da record. È stata infatti svelata la data della finale, e possiamo già dire che quello di quest’anno sarà il reality show più lungo di tutti i tempi.

GF Vip, la data della finale

Già nei giorni scorsi si era iniziato a parlare del possibile prolungamento del GF Vip. L’edizione dello scorso anno, che avrebbe dovuto terminare poco prima di Natale, era invece arrivata sino al 1° marzo 2021 – a conti fatti, è durata ben 167 giorni. E Alfonso Signorini aveva riscosso un grandissimo successo, tanto che in molti pensavano che anche stavolta avrebbe fatto di tutto per allungare i tempi. A quanto pare, ce l’ha fatta: la decisione è arrivata dai vertici Mediaset, che hanno preso in considerazione gli ottimi dati d’ascolto di queste ultime settimane.

Come rivela TvBlog, l’emittente ha anche annunciato la data in cui andrà in onda la finale del GF Vip. Si tratta di lunedì 14 marzo 2022, veramente ad un passo dall’inizio della primavera. Insomma, se pensavamo che la scorsa edizione fosse lunga, questa è pronta a battere tutti i record. Naturalmente, da qui a quel giorno cambieranno moltissime cose, a partire dal cast. Possiamo già dire che ci saranno tante sorprese, tra new entry e ospiti che movimenteranno un po’ le acque all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Le novità del GF Vip

A proposito di new entry: di recente si sono diffuse numerose indiscrezioni su alcuni personaggi famosissimi pronti a varcare la celebre soglia rossa. Ma a quanto pare è ancora presto, per il momento gli inquilini del GF Vip non dovranno contendersi le attenzioni del pubblico con altri “rivali”. È probabile che qualche nuovo concorrente faccia il suo ingresso nei prossimi mesi, magari in vista del Natale, quando l’attuale cast si sarà inevitabilmente ridimensionato a causa delle eliminazioni. Senza contare la possibilità che alcuni lascino il reality nel momento in cui verranno a sapere del suo prolungamento.

GF Vip, come cambia il palinsesto

A causa del prolungamento del GF Vip, il palinsesto di Canale 5 subirà notevoli cambiamenti. Le prime novità dovrebbero arrivare già prima della fine dell’anno: stando a quanto riporta TvBlog, la doppia diretta settimanale avrà fine il 17 dicembre, per lasciare spazio alle festività natalizie. Riprenderà però con l’inizio del 2022, probabilmente dopo il 6 gennaio, e resterà in vigore sino al termine di questa lunghissima edizione del reality show. E subito dopo? L’emittente aveva messo in previsione un nuovo programma per i primi mesi dell’anno, ma ora cambia tutto.

È probabile che la prossima primavera torni una delle trasmissioni più attese dell’anno, l’Isola dei Famosi – con la conduzione di Ilary Blasi, che l’edizione passata se l’è cavata alla grande. Se così fosse, non ci sarebbe spazio per La Talpa, un reality di cui non si parlava ormai da tanto tempo. Il 2022 avrebbe dovuto essere l’anno del suo ritorno sugli schermi, e forse non è ancora detta l’ultima parola: magari si ritaglierà un angolo nel palinsesto dell’autunno, a partire dal mese di settembre.