Isola dei Famosi 2022: quando va in onda e chi la conduce

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Torna l’Isola dei Famosi 2022, con un’edizione completamente rinnovata: questo, almeno, è quanto si dice a proposito del reality show di casa Mediaset, che – non sembrano esserci più dubbi – sarà nuovamente sul piccolo schermo il prossimo anno. Si parla già di un cast totalmente rivoluzionato, ad eccezione della padrona di casa, la splendida Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2022, quando va in onda

C’è grande attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che potrebbe debuttare già tra pochi mesi. Fino all’ultimo momento, almeno stando alle indiscrezioni, i vertici Mediaset sarebbero rimasti indecisi su quale programma puntare, al termine del Grande Fratello Vip. Era in ballo, oltre al reality show che ci porta nel selvaggio paradiso honduregno, anche La Talpa: il grande ritorno della trasmissione, che per anni è stata condotta da Paola Perego, era stato previsto per la primavera del 2022.

A quanto pare, tuttavia, dovrà attendere ancora un pochino. Sembra che alla fine l’abbia spuntata l’Isola dei Famosi, che dovrebbe per l’appunto tornare in onda a partire dal prossimo marzo 2022. Questo, naturalmente, se il GF Vip dovesse davvero prolungarsi di un paio di mesi, come si vocifera già da alcune settimane: l’emittente avrebbe deciso di mettere in fila i due show, così da garantirsi un pubblico costante per tutta la stagione.

Isola dei famosi 2022, il cast

Insomma, tirando le fila dei rumor giunti fino a questo momento, l’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda la prossima primavera, proprio come accaduto per la scorsa edizione. Ma, a differenza di quest’ultima, dovrebbero esserci molte novità. Pare che il cast stia per andare incontro ad una completa rivoluzione, per dare nuovo vigore ad una trasmissione che dovrebbe trainare l’emittente per tutta la stagione.

Secondo le indiscrezioni, Ilary Blasi rimarrà alla guida del reality: la sua conduzione avrebbe fatto centro, e dopo la recente performance a Star in the Star (che ha guadagnato punti solo per la sua presenza) sembra lanciata verso un altro grande successo. La bella conduttrice romana ha debuttato proprio con la scorsa edizione, prendendo il posto di Alessia Marcuzzi, e non sembrano esserci dubbi sul suo ritorno al timone dello show.

Stando a quanto anticipa TvBlog, invece, il resto del parterre dovrebbe lasciare la trasmissione. Via dunque Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi – che, tra l’altro, ha deciso di lasciare Mediaset. Non sappiamo ancora chi prenderà il loro posto come opinionisti in studio, ma la produzione starebbe già analizzando il panorama attuale del mondo dello spettacolo, alla ricerca di qualche nome forte da affiancare ad Ilary.

Le novità dell’Isola dei Famosi 2022

Un’altra novità dovrebbe riguardare l’inviato in Honduras: pare proprio che Massimiliano Rosolino non sia confermato in questo ruolo, soprattutto a seguito delle numerose critiche ricevute. Anche in questo caso, ancora alcuna indiscrezione sul possibile sostituto – ma la curiosità è tantissima. Infine, il cast vero e proprio. Quali vip parteciperanno a questa sfida ai limiti dell’impossibile? I provini hanno già avuto inizio, ma il percorso è ancora lungo. E sicuramente dovremo attendere qualche mese prima di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti.