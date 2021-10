“GF Vip prolungato”: cosa cambierà nel palinsesto

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ci risiamo: anche quest’anno il Grande Fratello Vip potrebbe prolungarsi oltre misura, proprio come successo durante la scorsa edizione. Alfonso Signorini non si ferma e, con i suoi ascolti soddisfacenti, sembra pronto a guadagnarsi una nuova promozione sul campo, aggiudicandosi altre prime serate su Canale 5.

Il GF Vip verso il prolungamento

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma ci sono fondati motivi per credere che il GF Vip possa durare più a lungo rispetto a quanto programmato inizialmente. La notizia arriva da Dagospia, che ha annunciato un possibile allungamento del reality show fino al prossimo febbraio 2022. Somiglia davvero molto a quanto accaduto appena un anno fa, con l’edizione passata che si è conclusa esattamente il 1° marzo, dopo ben 167 giorni di reclusione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Un vero tour de force che potrebbe toccare anche ai nuovi inquilini.

Sebbene lo scorso anno lo spettacolo fosse più coinvolgente, pare che Mediaset abbia già approvato il prolungamento del GF Vip in considerazione dell’apprezzamento del pubblico e degli ascolti tutto sommato molto buoni che il reality sta ottenendo. Questa sarebbe una bellissima notizia per Alfonso Signorini, che sul palco dello show ha tirato fuori un’esuberanza di cui non eravamo a conoscenza, destreggiandosi bene anche nelle situazioni più complicate – e facendosi “perdonare” se qualche volta ha uno scivolone.

Naturalmente anche i telespettatori più affezionati sarebbero entusiasti della novità: tante prime serate in più di cui godere, “spiando” dal buco della serratura ciò che accade tra le mura di Cinecittà. Forse i meno contenti potrebbero essere i concorrenti stessi, che si troverebbero a dover affrontare una lontananza da casa più lunga del previsto. È comunque probabile che, come si era verificato lo scorso anno, la produzione sia propensa a permettere agli inquilini di decidere se restare nella Casa o se abbandonare il gioco senza alcuna penale. E, per rimpolpare un po’ il cast, siamo certi che sia già in corso un’attenta selezione di nuovi vip da gettare nella mischia.

Tu Si Que Vales chiude in anticipo

Per uno show che sembra ormai destinato a prolungarsi per qualche mese, ce n’è un altro che rischia di chiudere i battenti in anticipo. Stiamo parlando di Tu Si Que Vales, che – stando sempre a quanto rivelato da Dagospia – potrebbe concludersi una settimana prima di quanto previsto. L’ultima puntata, secondo le indiscrezioni, dovrebbe andare dunque in onda il 27 novembre e non più il 4 dicembre. Il motivo non sarebbe stato svelato, ed è difficile immaginare che si tratti di un problema di audience: i dati di ascolto sono stati finora soddisfacenti.

La squadra del talent show si è riconfermata ancora una volta quella giusta. Belen Rodriguez, alla conduzione accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, è sempre più bella e amata dal pubblico. Anche la new entry Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021, ha conquistato i telespettatori. E i giurati sono una forza della natura: Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi riescono ogni volta a coinvolgere nelle loro “malefatte” anche Sabrina Ferilli.