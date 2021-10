GF Vip, la caduta di stile di Signorini e tre cose che (forse) vi siete persi

La questione del razzismo di Soleil Sorge è quanto ricorderemo della sesta puntata (e che vorremmo tanto dimenticare). C'è stato però molto altro, come la verità sulle sorelle Selassié, intervenute per parlare a proposito del padre e per difendere le proprie origini. Inoltre, si è tanto discusso del selfie tra Magalli e la Bruganelli. Uno spiraglio di bellezza però c'è stato: il momento emozionante tra Nicola Pisu e la madre Patrizia Mirigliani.

La caduta di stile di Alfonso Signorini

Le polemiche sono partite sin da subito e lo spettatore si è trovato coinvolto nella questione di Soleil Sorge, che ancora una volta ha aperto la puntata. Il mix del GF Vip 6 sta puntando tutto sugli screzi e le sorprese, che di certo non mancano, ma che tolgono in parte il piacere di seguire. Senza contare che il GF Vip non è assolutamente la sede migliore per discutere di politically correct, sebbene Signorini si sia tanto infuriato sulla questione. Sì, Alfonso ha voluto tagliare fuori le critiche del web, ma, dopo Katia Ricciarelli, ancora una volta si può dire che the show must go on. A quale prezzo, però?

La verità sulle sorelle (principesse?) Selassié

La notizia sulle origini di Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié è stata riportata ovunque dai giornali. Nonostante tutto, le tre principesse hanno scelto di difendere il padre e hanno ammesso che non si vergognano in alcun modo di lui. Oltre alla questione del padre, però, abbiamo assistito a molto di più: hanno infatti dovuto chiarire la possibilità di non essere davvero di sangue reale.

"A palazzo c'era un giardiniere ed è l'uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo. Se non fossimo principesse, non saremmo venute qui. Arrivato in Italia, a 47 anni, ha cambiato nome per salvarsi la vita, perché molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere perché appartenevano agli Hailé Selassié". Il mistero è stato svelato? In effetti, la spiegazione non è fuori di logica: il padre risulta anche con il nome di Giulio Bissiri.

Nicola Pisu, il momento emozionante con la madre Patrizia Mirigliani

In una marea di polemiche e chiarimenti, vogliamo esaltare la bellezza dell'incontro tra Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani. Madre e figlio sono stati uniti dal dolore e dalla forza di una battaglia che "sembrava impossibile", sin da quando Nicola aveva 18 anni. Gli attimi tenebrosi, però, sono svaniti, perché oggi Pisu non è più dipendente dalle droghe e ha accettato di partecipare al GF Vip 6 con il preciso scopo di riscattarsi. Alla fine, tra le lacrime, Pisu ringrazia la madre per avergli salvato la vita. Ed è qui che scatta tutta l'umanità di un reality che si perde troppo in beceri litigi e ben poco nell'empatia.