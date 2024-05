Iniziano i casting per l'edizione 2024/2025 del "Grande Fratello": la richiesta di Alfonso Signorini su Instagram a tutti gli aspiranti concorrenti

Sono iniziati i casting della nuova edizione del Grande Fratello: è ufficiale. Il reality show più longevo della TV italiana torna nel palinsesto 2024/2025, con la conduzione di Alfonso Signorini. E, a tal proposito, il conduttore ha lanciato un “guanto di sfida” a tutti gli interessati, su Instagram. Un’occasione per conquistare la possibilità di entrare nella Casa più Spiata d’Italia.

Grande Fratello, iniziano i casting: la richiesta di Alfonso Signorini su Instagram

“Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e buona fortuna a tutti”, con queste parole Alfonso Signorini ha annunciato su Instagram l’apertura dei casting per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. Gli aspiranti concorrenti possono autocandidarsi, e l’attività di scouting parte proprio dal conduttore, che ha sempre sognato di rivoluzionare il reality show, puntando molto di più sull’attualità.

Come partecipare al Grande Fratello

La stagione dei reality show è quasi giunta al termine: da mesi, le luci si sono spente a Cinecittà, nella Casa del Grande Fratello, e l’Isola dei Famosi si sta avviando alla sua naturale fine, un’edizione che non verrà di certo ricordata. Non a caso, si parla sempre più spesso di crisi dei reality show. Ma c’è ancora chi sogna di raggiungere la popolarità, e quindi i casting sono iniziati: il sito ufficiale del reality ha messo a disposizione di tutti il form di presentazione, con un breve video.

Tuttavia, è prevista anche l’attività di scouting: qualcuno potrebbe ricevere un messaggio che cambierà per sempre la vita. Lo stesso Alfonso Signorini si è messo a disposizione, invitando le persone interessate a scrivergli su Instagram. Una richiesta che apre la porta a diverse occasioni, e che dà a tutti l’opportunità di mettersi in gioco – forse – senza prendersi troppo sul serio. “Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali del Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu”.

Come è andata l’ultima edizione del Grande Fratello

La finale del Grande Fratello è andata in onda il 25 marzo 2024. Un’edizione tra Vip e Nip, dove a trionfare è stata Perla Vatiero. Contrariamenti ai sondaggi, che davano per certa la vittoria di Beatrice Luzzi, alla fine quest’ultima si è classificata seconda. “Si è chiusa un’altra edizione top di Grande Fratello che si conferma format amatissimo. Un ringraziamento ad Alfonso Signorini che ha condotto il programma con grandissima maestria per ben sei mesi”, queste le parole di Giancarlo Scheri, direttore della rete ammiraglia Mediaset.

Un’edizione che, tuttavia, non ha raccolto pienamente il favore del pubblico e dello share, fatta eccezione per la Luzzi, che è stata la grande protagonista del programma, oltre che vincitrice morale. Potrebbe essere lei la prossima opinionista del reality show? “Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare l’esperienza bellissima al Grande Fratello. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo ‘di opinionista’ lo sentirei nelle mie corde”. Di certo sarebbe una scelta super azzeccata.