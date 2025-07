Alfonso Signorini, la richiesta sul Grande Fratello: “Non la sopportava più”

IPA Alfonso Signorini

L’8 luglio, durante la serata con la stampa, Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset: ci si aspetta maggiori chiarimenti in merito alle indiscrezioni legate al Grande Fratello. Secondo le ultime voci, ormai sarebbe ufficiale l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione della versione Nip, in partenza da ottobre. Ma Alfonso Signorini non si è tirato indietro né è stato sostituito, perché torna con la versione Vip da gennaio. E sarebbe stato lui ad avanzare questa richiesta.

Il Grande Fratello raddoppia per volere di Alfonso Signorini

Da troppo tempo la durata monstre, così definita da Alfonso Signorini stesso, è stata messa in discussione dagli spettatori. Un reality che va in onda da settembre a marzo? Dopo l’iniziale novità, edizione dopo edizione, è diventata un macigno, più che un’idea per mantenere lo share e la curiosità. Così, stando a quanto riportato da Dagospia, a chiedere la divisione del GF in due edizioni – quindi Nip, con gli sconosciuti, e Vip – sarebbe stato proprio Signorini, che ormai non sopportava più mesi e mesi di messa in onda (e relative critiche?).

“Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno. Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui ‘spaccare’ il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno”. Del resto, lui stesso aveva definito una fake news la durata di nove mesi. “Se è vero che durerà nove mesi? Assolutamente no, questa è una grossa fake news. Sono d’accordo con il fatto che il Grande Fratello dovrebbe durare molto meno, tre mesi come quelli di una volta”.

Grande Fratello Nip e Vip, cosa dicono le indiscrezioni

La prima grande novità è di certo il Grande Fratello Nip: al timone potremmo trovare Simona Ventura (scelta praticamente perfetta, dopo il ritorno all’Isola come opinionista). La durata? Di 100 giorni, quindi poco più di 3 mesi. Secondo le indiscrezioni, non ci saranno puntate fino all’una o le due di notte: si chiude alle 00.30 e i concorrenti saranno perfetti sconosciuti. Niente influencer, né personaggi minori ma comunque “conosciuti”. Nessuno da TikTok, Instagram e altro. C’è chi ha accolto positivamente la notizia, e chi invece ormai si era affezionato alla formula Signorini: mesi di reality, e puntate finite alle 2 di notte.

Ma le novità non sono finite di certo qui. Il GF sta per compiere ben 25 anni: un quarto di secolo per uno dei reality che, nel bene e nel male, ha fatto la storia della televisione. Per questo motivo, l’edizione condotta da Alfonso Signorini da gennaio dovrebbe essere “Gold”: sono tanti i nomi che i fan stessi chiedono a gran voce. Il primo è naturalmente quello di Cristina Plevani: sarebbe bello poterla rivedere anche nella Casa più spiata d’Italia, dopo che ha vinto pure l’Isola. Poi si parla di Floriana Secondi, altra vincitrice storica, Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati, Margherita Zanatta. Avrebbe rifiutato, invece, Luca Argentero, che ormai si sta dedicando alla recitazione da anni. Per saperne di più, dovremo attendere, ma c’è grandissima curiosità intorno a entrambe le edizioni. Sperando di non ritrovare i “soliti nomi”.