Grande Fratello, quanto guadagna Alfonso Signorini: la cifra è da capogiro

Alfonso Signorini è da sempre legato al Grande Fratello, per questo è naturale chiedersi quale sia stato il guadagno del presentatore grazie al reality in questi anni.

Il nome di Alfonso Signorini ormai da tempo al Grande Fratello. Il giornalista e conduttore infatti ha guidato numerose edizioni dello show, sia con concorrenti famosi che con concorrenti nip. E presto, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nuovamente al comando del reality.

Quando guadagna Alfonso Signorini con il Grande Fratello

Ma quanto guadagna Alfonso Signorini? A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia che su X ha pubblicato un post in cui ha rivelato il compenso del presentatore per la conduzione del reality. Il giornalista ed esperto di gossip infatti ha smentito la notizia secondo cui sarebbe stato proprio Signorini a chiedere di dividere in due il reality, condividendo la conduzione con Simona Ventura.

Non solo: il presentatore ha anche rivelato il guadagno del conduttore per ogni puntata. Il compenso di Signorini sarebbe di circa 22mila euro a puntata. “Sicuramente credeteci che ha rifiutato 22mila euro a puntata”, ha commentato su X. Dunque quanto ha guadagnato in totale Signorini grazie al Grande Fratello?

Dal 2016 sino al 2018, Ilary Blasi ha condotto la versione Vip del Grande Fratello, scegliendo come opinionista proprio Alfonso Signorini. L’accoppiata si è rivelata da subito vincente, registrando ascolti altissimi e buoni risultati. In seguito l’ex moglie di Francesco Totti ha scelto di lasciare la guida del GF, lasciando il timone proprio ad Alfonso Signorini che ha guidato ben sei edizioni del reality.

Il presentatore ha presentato quattro edizioni del Grande Fratello Vip con vincitori Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi, Jessica Haile Selassie e Nikita Pelizon. Ha inoltre guidato due edizioni del Grande Fratello con vincitori Perla Vateiro e Jessica Morlacchi.

Dunque se – come afferma Parpiglia – Alfonso Signorini ha guadagnato 22mila euro a puntata, il guadagno complessivo ricevuto grazie al Grande Fratello raggiunge una cifra da capogiro. Con 247 puntate il presentatore è riuscito a portare a casa un compenso pari a 5.434.000 euro.

Il nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini

Ma come sarà il nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini? Il conduttore sarà al timone dell’edizione Gold del reality che porterà nella Casa di Cinecittà numerosi vip e volti amati del reality. Fra i nomi più chiacchierati spicca quello di Cristina Plevani, reduce della vittoria a L’Isola dei Famosi.

Si parla anche di una partecipazione di Sophie Codegoni e di Dayane Mello. Signorini avrebbe inserito nella lista dei possibili concorrenti anche Margherita Zanatta, Tommaso Zorzi e Floriana Secondi. Sarebbero invece stati esclusi alcuni vip come Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Infine Luca Argentero, arrivato al successo proprio grazie al Grande Fratello, avrebbe declinato l’invito del conduttore.

E gli opinionisti? La coppia formata da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici lascerà spazio, secondo le ultime indiscrezioni, a Stefania Orlando, ex concorrente del GF, e Anna Pettinelli, prof di Amici di Maria De Filippi molto amata dal pubblico.

Il Grande Fratello in versione Gold partirà a gennaio del 2026, mentre nei mesi precedenti andrà in scena la versione nip del reality condotta da Simona Ventura. Il programma partirà il 15 settembre su Canale Cinque e si concluderà il 22 dicembre, per un totale di cento giorni.