Grande Fratello Vip, Ilary Blasi pronta a prendere il posto di Signorini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip partirà a marzo e a guidarlo sarà Ilary Blasi. Secondo le ultime indiscrezioni Mediaset sarebbe pronta a richiamare la conduttrice per sostituire Alfonso Signorini alla guida del noto reality.

Ilary Blasi al GF Vip al posto di Signorini

Secondo quanto rivelato da FanPage, Ilary Blasi potrebbe presto sbarcare al timone del Grande Fratello Vip. La conduttrice sarebbe stata scelta per guidare il programma, sostituendo in corsa Alfonso Signorini. Il reality dunque dovrebbe andare regolarmente in onda a marzo, senza subire scossoni per via dello scandalo che ha travolto il presentatore.

Ilary, come ben sappiamo, è legatissima al GF Vip. Un programma che aveva condotto, in passato, nel 2016 e nel 2018, scegliendo proprio Alfonso Signorini come opinionista. Dopo L’Isola dei Famosi e il mancato successo di The Couple, la conduzione del GF Vip rappresenterebbe una sorta di rivincita per la conduttrice, pronta a tornare alle origini per rilanciare il format. Restano un’incognita gli opinionisti che potrebbero essere scelti anche con l’aiuto di Ilary Blasi, pronta a dare il suo contributo nella trasmissione.

Lo scandalo Signorini e la posizione di Mediaset

Come è noto Alfonso Signorini sta affrontando lo scandalo senza precedenti che l’ha travolto. Un caso nato dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona in cui il conduttore veniva accusato di aver molestato alcuni ex concorrenti del GF fra cui Antonio Medugno divenuto, di fatto, il suo maggiore accusatore.

Oggi la questione è al vaglio degli inquirenti e Signorini è pronto a difendersi nelle sedi opportune, raccontando la sua verità sulla vicenda. Nel frattempo ha scelto di autosospendersi da Mediaset. A comunicarlo i suoi legali, ma anche la stessa azienda tramite un comunicato stampa.

“Mediaset – avevano spiegato i vertici dell’azienda – accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto. Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi”.

“Il Gruppo in quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico. Mediaset ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal codice etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto”.

Nonostante l’autosospensione di Signorini e la posizione presa dall’azienda dunque sembra che Mediaset non sia disposta a rinunciare al Grande Fratello Vip. Dopo l’edizione condotta da Simona Ventura con protagonisti concorrenti non famosi, la porta rossa si aprirà ancora una volta per accogliere i vip che regaleranno emozioni, nuove dinamiche e storie avvincenti nella casa di Cinecittà.