Nella giornata del 29 dicembre è arrivata la scelta di Alfonso Signorini: autosospendersi momentaneamente da Mediaset, misura che si è resa necessaria dopo le presunte accuse avanzate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Resta ora un posto vacante, quello da conduttore del Grande Fratello Vip. Saranno Ilary Blasi e Michelle Hunziker a prendere le redini del reality show che da anni sta accusando un lento ma inesorabile declino?

Grande Fratello Vip, chi potrebbe condurre al posto di Alfonso Signorini

Su Alfonso Signorini si è abbattuta una vera e propria tempesta mediatica. Con una nota stampa condivisa dai suoi avvocati, ha informato il pubblico di aver preso la decisione di autosospendersi volontariamente da Mediaset. Anche l’azienda ha rilasciato un comunicato. Al momento, non sappiamo molto sul futuro del Grande Fratello: per esempio, secondo le ultime indiscrezioni, da prendere con le pinze, sarebbero stati azzerati i casting per l’edizione in partenza a marzo 2026.

Anche per quanto riguarda la conduzione stessa non ci sono conferme, per il momento, considerando che la scelta di Signorini è fresca. C’è chi ha ipotizzato Ilary Blasi, e ancora Michelle Hunziker o persino Samira Lui, forte del successo e dell’apprezzamento ricevuto da parte del pubblico con La Ruota della Fortuna. Il GF dovrebbe partire a marzo, dal “primo lunedì” del mese. Nonostante tutto, dovrebbe comunque andare in onda e non dovrebbe essere prevista la cancellazione, nonostante gli ascolti flop della versione Nip. Per Mediaset, potrebbe essere l’occasione di mettere “a riposo” un reality in sofferenza ormai da tempo, ma è anche vero che non ha mai perso il suo posto d’onore tra i programmi di punta. Tutto dipende dalle prossime mosse dell’azienda. Nessuna conferma ufficiale, come detto, ed è difficile che verranno confermati nomi nei prossimi giorni: il clamore attorno alla vicenda non si sgonfierà presto.

Perché Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset

Dalle accuse di Fabrizio Corona è passata qualche settimana: sul suo canale YouTube, Corona ha condiviso delle informazioni su un presunto Sistema Signorini per entrare nel cast del Grande Fratello. Nella nota stampa sono presenti i motivi per cui il conduttore ha preso questa decisione: “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

Poco dopo la dichiarazione dei legali di Signorini, è arrivato un comunicato da Mediaset, dove l’azienda ha accolto la decisione del conduttore e ha espresso di voler agire “con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose”. Al momento, Endemol Shine Italy, ovvero la casa di produzione del GF, ha avviato delle verifiche interne per fare maggiore chiarezza su quanto avanzato da Corona. “Ho più di cento testimonianze, ho fatto i nomi ai pm e sono già pronte due denunce contro di lui”, ha detto l’ex Re dei Paparazzi dopo l’interrogatorio.

