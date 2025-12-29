Alfonso Signorini, la decisione dopo le accuse di Corona e le parole di Mediaset

IPA Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset in via cautelativa

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, a causa della “campagna calunniosa e diffamatoria” avviata contro di lui da Fabrizio Corona in una puntata del suo Falsissimo. Com’è noto, all’ex conduttore del Grande Fratello VIP sono state rivolte accuse gravissime in merito a un presunto “sistema”, che avrebbe adoperato per favorire l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia ad alcuni giovani “aspiranti famosi”. A comunicare la decisione di Signorini sono stati i suoi legali, mentre Mediaset ha a sua volta diffuso un comunicato.

Alfonso Signorini sospende ogni impegno editoriale con Mediaset

Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, nuovi legali di Alfonso Signorini in sede civile e penale, hanno comunicato la decisione del conduttore e giornalista di autosospendersi da “ogni impegno editoriale in corso con Mediaset”: “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

“È noto il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione, soggetto che – nonostante le precedenti condanne penali – oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero, imponendo proprie regole per un tornaconto personale e non certo per l’interesse di Giustizia. Il tutto al costo di danni irreparabili ed enormi per le vittime designate”, aggiungono riferendosi esplicitamente a Fabrizio Corona, che ha diffuso nel suo Falsissimo le presunte prove di un “sistema” di favoritismi nell’ambito degli ingressi al Grande Fratello VIP.

“La ricostruzione proposta a danno del Dott. Alfonso Signorini è destituita di ogni prova o verità; agiremo in ogni sede affinché non solo sia interrotta la condotta, dolosamente malevola, ma siano resi noti alla Giustizia tutti i concorrenti e beneficiari di questo crimine, anche verso coloro che ne favoriscono la prosecuzione nell’intento, mai taciuto, di continuare a ricavare in varie forme, utilità, pubblicità o ricavi da tali attività illecite”, concludono gli avvocati, includendo “sponsor, motori di ricerca, siti e canali web che amplificano gli effetti della condotta criminosa” e “coloro che (…) antepongono interessi economici al rispetto di diritti costituzionali e della sacralità della vita privata altrui“.

Il comunicato di Mediaset

Contestualmente, Mediaset ha rilasciato un comunicato in cui “accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto” e, inoltre, conferma la volontà di agire nelle sedi opportune per tutelare l’azienda.

“Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi – si legge -. In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico”.

“Allo stesso tempo, Mediaset ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto”, conclude.