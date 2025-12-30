Il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno

IPA Alfonso Signorini

Il caso Signorini diventa sempre più serio. Dopo le scandalose rivelazioni lanciate sul web da Fabrizio Corona, si procede per via legale. A seguito della denuncia presentata da Antonio Medugno, la Procura di Milano ha aperto un’indagine su Alfonso Signorini. L’ormai ex conduttore del Grande Fratello è accusato di violenza sessuale ed estorsione.

Le accuse di Antonio Medugno

L’indagine a carico di Alfonso Signorini è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Milano a seguito della querela presentata contro di lui da Antonio Medugno. Il modello e tiktoker 27enne, già ospite della puntata di Falsissimo dedicata proprio a Signorini, ha denunciato di essere stato vittima di abusi sessuali e pressioni da parte del conduttore nel corso delle selezioni per il Grande Fratello Vip 2021.

Quello Signorini non è più un semplice caso mediatico ma una vera e propria indagine, dove sono diversi i nomi al vaglio degli inquirenti. Fabrizio Corona è indagato con l’accusa di diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. A denunciarlo è stato lo stesso Signorini, dopo la pubblicazione di chat e foto private da lui inviate. Adesso al registro degli indagati si aggiunge anche il direttore di Chi, su cui pesano le accuse di violenza sessuale ed estorsione. La cui vittima sarebbe, appunto, Antonio Medugno.

Il modello napoletano, dopo le rivelazioni concesse a Falsissimo, è chiamato a mantenere il silenzio. “Purtroppo, sono giorni pesanti. – ha recentemente commentato il padre Vincenzo – L’avvocato di mio figlio ci riferisce che per ora non bisogna rilasciare nulla. Scusatemi, anche se vorrei parlare oggi e non finire più”.

Alfonso Signorini lascia Mediaset e il Gf

Nelle ultime puntate del suo format Falsissimo, il paparazzo Fabrizio Corona ha svelato lo scambio di favori sessuali che sarebbe esistito all’interno del mondo del Grande Fratello. Pare che Signorini – almeno secondo quanto affermato da Corona – chiedesse prestazioni sessuali in cambio dell’ingresso nel popolare reality. Endemol Shine, produttore del Gf, ha preso le distanze da tali condotte e annunciato l’apertura di verifiche interne.

Alfonso Signorini non ha in alcun modo commentato la vicenda, limitandosi a querelare Corona tramite i propri legali. Lo stesso rumoroso silenzio è fino ad oggi stato mantenuto dai vertici Mediaset. I legami tra il conduttore e l’emittente si sono tuttavia interrotti. L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 19 dicembre.

Ancora una volta, Signorini ha lasciato che fossero i suoi avvocati a parlare. In un comunicato ufficiale, i legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello hanno scritto: “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dottort Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

I difensori dell’ormai ex conduttore del Grande Fratello parlano di una “campagna calunniosa e diffamatoria” volta a distruggerne la reputazione. Ma saranno soltanto le indagini delle forze dell’ordine a stabilire i veri colpevoli e le reali vittime e rivelare, una volta per tutte, se quanto affermato da Corona trovi effettivo riscontro nella realtà.

