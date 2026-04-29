Chi è Massimo Bagnato, ex volto di Zelig, arrestato per stalking

L'ex volto dello show comico di Canale5 è stato fermato per stalking nei confronti della fidanzata: chi è Massimo Bagnato

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Massimo Bagnato

Lunedì sera, intorno alle 20,30, una donna residente in zona Balduina a Roma ha chiamato i Carabinieri per segnalare la presenza dell’ex fidanzato sotto casa sua. L’uomo non voleva andarsene. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, lo hanno trovato in stato di forte agitazione: urlava, scalciava, dava in escandescenze. Lo hanno ammanettato e portato in caserma.

Quell’uomo è Massimo Bagnato, 53 anni, comico romano noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado. Il giorno seguente, martedì mattina, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Piazzale Clodio con l’accusa di stalking. Il fermo è stato convalidato e il giudice ha disposto un divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. La richiesta di custodia cautelare da parte del Pubblico Ministero è stata invece rigettata, in assenza di episodi documentati di violenza fisica o minacce dirette.

Massimo Bagnato, una relazione decennale e una rottura difficile

Secondo quanto ricostruito, i due avevano avuto una relazione di circa dieci anni. La rottura è arrivata nell’aprile scorso, ma nei mesi successivi la donna avrebbe iniziato a sentirsi seguita e sotto pressione. Avrebbe bloccato Bagnato sui canali di comunicazione, modificato alcune abitudini quotidiane per ragioni di sicurezza, e alla fine sporto querela, descrivendo nel dettaglio quanto accaduto negli ultimi mesi.

Lunedì sera sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mentre veniva accompagnato all’auto dei Carabinieri con le manette ai polsi, Bagnato si è rivolto all’ex urlando: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato”. Una dichiarazione che, agli occhi degli inquirenti, non ha fatto che rafforzare il quadro accusatorio.

La difesa, affidata all’avvocato Claudio Berardi, ha fornito una lettura diversa dei fatti: Bagnato si sarebbe presentato sotto casa dell’ex e nei pressi della sua palestra solo per ottenere spiegazioni sulla fine della relazione, sempre mantenendo un comportamento rispettoso. Il processo è atteso a breve.

Chi è Massimo Bagnato

Nato a Roma nel 1972, Massimo Bagnato ha costruito la sua carriera nel mondo della comicità televisiva a partire dagli anni Novanta. È stato ospite fisso dei programmi di Maurizio Costanzo, dove il suo sketch “per alzata di mano” – basato su una comicità assurda e immediata – gli valse una certa notorietà. Ha partecipato a lungo a Zelig e Colorado, ed è stato collaboratore storico di 610, il programma di Lillo & Greg su Rai Radio 2.

Negli ultimi anni non è mai sparito dagli schermi: lo si è visto a Tale e Quale Show, Da Bar Stella con Stefano De Martino, al Festivallo di Nino Frassica e a LOL. Sul fronte cinematografico, tra i titoli a cui ha preso parte figurano Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati (2009), Cacao di Luca Rea (2010) e La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi (2020).

Una carriera longeva, costruita su un talento riconosciuto negli anni. Oggi, però, il suo nome finisce sulle pagine di cronaca per ragioni ben diverse dal palcoscenico.