Amate dalle celebs e dalle infleuncer, le ciglia effetto bagnato sono la nuova tendenza romantica che mette in primo piano lo sguardo e da provare subito

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le ciglia effetto bagnato rendono lo sguardo più intenso e vibrante

Il mondo beauty ci regala costantemente tendenze che stuzzicano la nostra fantasia e anche quelle delle celebs. Uno degli ultimi trend che nel giro di poco è diventato virale e una vera e propria ossessione sono le ciglia effetto bagnato conosciute anche con il nome di wet lashes. Penserai che è il classico effetto bagnato che torna ogni volta che le temperature si alzano. E invece no! Questo make-up nasconde qualcosa di più profondo perché ha riferimenti che guardano al passato e in particolare alle pellicole della vecchia Hollywood.

Le ciglia effetto bagnato guardano al passato

Quante volte ci siamo trovate a fare il tifo per la protagonista di una commedia romantica, in particolare quelle hollywoodiane in bianco e nero, che immancabilmente risolveva i suoi “drammi” amorosi sotto un diluvio, incurante di tutto e soprattutto del suo make-up? Un’immagine che a tutte è rimasta impressa perché lo sguardo era in primo piano e in particolare le ciglia con il loro finish brillante e luminoso.

Perché piacciono le wet lashes

Le ciglia effetto bagnato in poco tempo sono diventate le preferite dalle celebs che non perdono occasione per sfoggiarle anche sul red carpet, un esempio su tutte è Ariana Grande. A renderle così accattivanti è proprio il fatto che vanno a valorizzare lo sguardo e non ad appesantirlo, un effetto fresco che si adatta ad ogni occasione da quelle più importanti al look per tutti i giorni.

Il merito va alla texture unica che a differenza della classica finitura opaca può essere adattata al risultato che vuoi ottenere. Modulando l’effetto bagnato puoi avere diversi livelli di intensità per uno sguardo più o meno drammatico che si adegua al tuo stile, ma che in ogni caso assicura un make-up romantico e senza tempo.

GettyImages

Inoltre, se le star e molte influencer si sono innamorate delle wet lashes è perché celebrano l’imperfezione e la voglia di tornare a un make-up meno costruito in cui lo sguardo torna ad essere messo in primo piano. Lo sguardo da cerbiatta che si è sempre cercato di ricreare, con le ciglia effetto bagnato emerge in modo ancora più vibrante ma accompagnato da un trucco semplice e facile da realizzare anche per le meno esperte.

Come realizzare le ciglia effetto bagnato

L’effetto finale delle wet lashes quindi è quello di ricreare le ciglia bagnate come se fossimo sotto la pioggia o appena uscite dalla doccia, ma con un effetto che duri tutto il giorno. La soluzione più semplice per ricreare questo make-up è quella di ricorrere alle ciglia finte con tempi di applicazioni molto lunghi e con un risultato che potrebbe essere innaturale. Come abbiamo visto la forza di questo make-up sta proprio nella semplicità della realizzazione quindi dimentica le ciglia finte, quello che ti serve sono pochi prodotti e mirati.

Il più importante è il mascara, al posto di quello volumizzante preferisci quello allungante con un finish lucido, quasi vinilico e altamente pigmentato. Il mascara nero, infatti va a intensificare lo sguardo e a renderlo più profondo.

Applica il mascara sulle ciglia lavorandole per bene e separandole tra di loro, in particolare insisti sulle punte per avere un risultato più intenso. Prima che il mascara si asciughi prendi una pinzetta e raggruppa le ciglia in piccoli ciuffetti come quelli che si formano naturalmente sotto la pioggia o appena uscite dalla doccia.

Per ottenere l’effetto bagnato, poi, prendi un gel per sopracciglia, (ma puoi ricorrere anche a una cera da applicare con uno scovolino pulito) e applica una piccola quantità di prodotto sulla punta delle ciglia per dargli quell’effetto lucido tipico delle wet lashes. Il risultato sarà uno sguardo luminoso e leggero, ma soprattutto romantico degno delle grandi dive di Hollywood.

I prodotti selezionati da noi per realizzare le ciglia effetto bagnato

Rimmel London Mascara Wonder'Luxe Il mascara ha un effetto rinforzante

Candure Pinzette sopracciglia professional