Ciglia da cerbiatta e dal volume extra con due soli prodotti? Il kit occhi in sconto è la soluzione definitiva per uno sguardo magnetico

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Sguardo da cerbiatta in pochi secondi? Ecco il kit occhi da provare

Può un solo prodotto donare un fascino e un volume extra alle vostre ciglia? Se si opta per un kit occhi tutto incluso si, e con tutto intendiamo i due prodotti must have per avere uno sguardo da cerbiatta e che catturi l’attenzione con un solo sbattere di ciglia. Un kit occhi firmato L’Oreal Paris, il mascara volumizzante Panorama by Volume Million Lashes, che è già una garanzia di successo, e che trovate adesso in sconto su Amazon. Un mascara volumizzante e matita automatica sfumabile in gel, che garantiscono un tratto preciso e un trucco occhi professionale con poche semplici mosse ma dal risultato impeccabile.

Un prodotto adatto anche agli occhi sensibili, che vi permette di ottenere delle ciglia dal volume panoramico per tutta la loro lunghezza, da angolo a angolo, rendendole più folte e permettendovi di ottenere un effetto ottico unico, come se i vostri occhi fossero più grandi dopo solo due passate di prodotto.

Offerta L’Oreal Paris Il kit occhi per uno sguardo panoramico

Il kit occhi di L’Oreal Paris da provare per uno sguardo impeccabile

Un kit occhi e un mascara che ha uno scovolino con setole multilivello, lunghe e corte, che permettono un’applicazione a regola d’arte e ciglia nette e separate, ma anche un prodotto dalla formula ultra flessibile, arricchita con il complesso Stretchflex al 5%, che consente di modellare e pettinare le ciglia in modo uniforme, allungandole al massimo della loro possibilità e permettendovi di ottenere un volume panoramico eccezionale.

La matita nude, poi, ha una texture in gel che risulta molto più facile da sfumare e, grazie alla sua punta morbida, garantisce un tratto preciso e a lunga durata fino a 36H. Un passaggio che vi consente di aprire maggiormente lo sguardo e di donargli maggior luminosità.

Come agisce il kit occhi mascara + matita

Due prodotti uniti con lo stesso scopo, donare al proprio sguardo un fascino magnetico e un effetto impossibile da non notare. Un kit occhi da avere sempre a portata di mano e che vi permette di:

aprire lo sguardo;

definire le ciglia;

creare un finish panoramico e multidimensionale.

Il tutti adattandosi a ogni lunghezza di ciglia e risultando delicato e tollerato anche da chi ha gli occhi sensibili. Come dire, un prodotto che va bene per tutte e che vale la pena provare, pratico, comodo e tutto compreso, oltre ad essere in sconto.

Offerta L’Oreal Paris Il kit occhi per uno sguardo panoramico

Perché provare subito il mascara volumizzante Panorama

Un kit occhi da provare, dall’effetto allungante naturale che dona alle ciglia una lunghezza massima e un volume incredibile, applicandolo facilmente, partendo dalle ciglia nell’angolo interno dell’occhio, e pettinando dalle radici alle punte per aprire lo sguardo, ma senza che si creino grumi e/o sbavature, anche dopo 24/36 ore dall’applicazione ore.

Un prodotto testato e che dura a lungo, garantendovi uno sguardo panoramico a lunga tenuta e un beauty look professionale in ogni momento della vostra giornata. Un trucco impeccabile con il minimo sforzo e con una spesa ridottissima, approfittando dell’offerta in corso e assicurandovi un kit occhi di precisione e che, una volta provato, diventerà il vostro alleato di bellezza giornaliero da tenere sempre a portata di mano e con cui rifinire ogni vostro make-up occhi.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram