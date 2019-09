Chi è Giulia Carnevale, la figlia di Paola Perego

editato in: da

Giulia Carnevale è la figlia maggiore Paola Perego. Suo padre è l’ex calciatore Andrea Carnevale, al quale la Perego è stata legata dal 1990 al 1997. Dalla loro relazione è nato anche Riccardo, classe 1996.

Giulia è invece del 1992. Laureata in economia, è molto riservata e ama poco apparire. Mora e bellissima, ha un profilo Instagram – seguito da circa 17mila persone – dove espone con parsimonia i dettagli della sua vita personale. Di lei si è parlato molto in seguito all’annuncio della sua gravidanza. Il 24 novembre 2018, la figlia della celebre conduttrice ha dato alla luce il piccolo Pietro, frutto della storia d’amore con il compagno Filippo Giovannelli. Paola Perego è quindi diventata nonna a 52 anni.

La conduttrice ha accolto con grande entusiasmo la nascita del nipotino, immortalando – ovviamente sempre su Instagram – le ore che hanno preceduto il parto. L’arrivo effettivo del piccolo è stato annunciato dalla felicissima nonna con uno scatto dolcissimo delle gambine del neonato.

Tornando invece a Giulia, che assomiglia molto alla mamma, la sua vita oggi è fortemente incentrata sul figlio. Da quello che si può evincere dal profilo Instagram, la primogenita della Perego e dell’ex stella della Roma – oggi osservatore dell’Udinese – è felicissima nel suo ruolo di mamma under 30. Gli scatti dell’estate da poco finita, che la vedono in vacanza con Pietro (affettuosamente soprannominato Geppino) e il suo compagno, sono il ritratto di una giovane famiglia unita ed entusiasta.

Sempre da queste foto si evince che, pur essendo mamma da poco meno di un anno, Giulia Carnevale non mette certo in secondo piano i momenti di divertimento. Durante le vacanze trascorse a Ibiza, non si è infatti fatta mancare delle serate all’insegna della movida.

La figlia di Paola Perego durante l’infanzia ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. Come poco fa ricordato, la conduttrice e Andrea Carnevale si sono lasciati nel 1997, ossia quando Giulia aveva appena 5 anni.

La Perego, che ha registrato nei giorni scorsi un’intervista a Silvia Toffanin durante la quale ha parlato del dolore per le accuse di sessismo, ha dichiarato qualche anno fa di aver vissuto con grande difficoltà la fine della storia con Carnevale e di aver sofferto di attacchi di panico che le impedivano addirittura di guidare.