Paola Perego riparte con The Floor, quando e dove vedere la nuova edizione

Paola Perego torna in prima serata con The Floor tra nuove sfide, premi e dinamiche che rendono il game show ancora più competitivo e coinvolgente

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Paola Perego

Paola Perego torna in prima serata da lunedì 6 aprile con la nuova edizione The Floor, il game show di Rai2 che mette in palio un ambito montepremi da 100mila euro. La conduttrice è dunque pronta a tornare in prima serata per guidare i telespettatori attraverso cinque nuovi appuntamenti all’insegna della strategia e della velocità, per un prime time Rai tutto da seguire.

Paola Perego torna con The Foor: ecco quando parte

Il ritorno in prima serata ha sempre un fascino particolare, soprattutto quando a farlo è una donna che la televisione italiana la conosce davvero, dentro e fuori. E questa volta, sotto i riflettori, c’è Paola Perego, pronta a rimettersi in gioco con quella sicurezza elegante che l’ha sempre contraddistinta. Non è solo un comeback televisivo, ma qualcosa di più sottile e interessante: il segno di una nuova fase, più consapevole, più libera, forse anche più autentica.

La conduttrice torna su Rai 2 con The Floor – Ne rimarrà solo uno, un game show che promette ritmo, tensione e una buona dose di adrenalina. Ma al di là del format, che vede i concorrenti sfidarsi su una grande piattaforma luminosa tra domande e strategie, quello che incuriosisce davvero è il momento personale e professionale in cui arriva questo progetto. Paola Perego non è più solo un volto storico della tv, è una donna che sembra aver trovato un equilibrio nuovo, lontano dall’urgenza di dimostrare qualcosa a tutti i costi.

Accanto a lei, in questa avventura, c’è anche Gabriele Vagnato, presenza giovane che porta freschezza e leggerezza, creando un mix generazionale che funziona e racconta bene la direzione che la televisione sta prendendo. Eppure, al centro resta lei, con la sua capacità di tenere insieme ritmo e credibilità, gioco e racconto, senza mai perdere quel tocco personale che il pubblico riconosce subito.

Paola Perego, come funziona il game show The Floor

La struttura di The Floor rimane la stessa: un gigantesco campo da gioco diviso in cento caselle, occupate da altrettanti concorrenti.

Ogni concorrente arriva con una propria categoria, ma il vero nemico è il tempo: in appena 45 secondi, infatti, i duellanti devono giocarsi tutto, dunque conoscenza, velocità e sangue freddo diventano fondamentali per conquistare il territorio dell’avversario. Chi sbaglia è fuori, senza appello. Chi invece vince, continua ad avanzare, ampliando il proprio spazio e avvicinandosi sempre di più al premio finale da 100.000 euro.

Ma questa nuova edizione non si limita a replicare il passato: il meccanismo del gioco, basato sul format olandese di John de Mol, si arricchisce quest’anno di novità pensate per rendere la sfida ancora più avvincente. A fine puntata, i due concorrenti con più caselle si affrontano in un duello extra, questa volta non eliminatorio, che mette in palio 10.000 euro, raddoppiando la cifra rispetto alle edizioni precedenti.

E poi c’è la vera novità di quest’anno, la Golden Star, una sorta di bonus strategico che può fare la differenza: chi riesce a collezionare tre vittorie consecutive guadagna cinque secondi extra nelle sfide successive, ma anche un premio immediato di 1.000 euro. Un incentivo che alza la tensione e spinge i concorrenti a rischiare sempre di più.

Il percorso culmina nella puntata finale, dove la competizione si fa ancora più serrata: qui i due finalisti si giocano tutto in una sfida al meglio dei tre e solo chi riesce a vincere due duelli su tre può conquistare il titolo e portarsi a casa l’intero montepremi, trasformando una semplice partita in una vera e propria battaglia all’ultimo secondo.

Quando e dove vedere The Floor

I telespettatori potranno seguire la nuova edizione di The Floor tutti i lunedì su Rai2 a partire dal 6 aprile, dalle ore 21.30, e in contemporanea su RaiPlay dove rimarranno fruibili anche nei giorni successivi.