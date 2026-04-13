Paola Perego sull’addio di Simona Ventura a Citofonare Rai 2: “È finita così”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Paola Perego

Paola Perego si racconta in una lunga intervista, parlando anche dall’addio di Simona Ventura al programma Citofonare Rai 2 che per molto tempo le due hanno condotto insieme.

Le parole di Paola Perego sull’addio di Simona Ventura

Paola Perego è pronta a tornare al timone di Citofonare Rai 2, accanto a lei Paola Barale, scelta per sostituire Simona Ventura che ha deciso di tornare a Mediaset per iniziare un nuovo percorso lavorativo. “Lo considero il mio gioiellino, mi dà tanta soddisfazione – ha svelato la presentatrice -. Mi è stato chiesto di scrivere un varietà del mattino per sollevare una fascia di ascolti che partiva dal 2%. Siamo arrivati al 7. Ho sempre voluto lavorare con le donne, mi piace coalizzarmi con loro, e ora mi affiancherà Paola Barale che era stata già la mia inviata ai tempi della Talpa”.

La conduttrice ha affermato di aver creato una grande sintonia con la nuova collega: “Con lei mi ero trovata molto bene. Ora siamo entrambe maturate e ci siamo scoperte più simili di quanto pensassi”. Riguardo Simona Ventura, Paola Perego ha spiegato: “Lei ha scelto un’altra strada, ci sta. Ha scelto di andare a Mediaset e fare un altro percorso. È finita così”.

Il tumore di Paola Perego e la nuova vita

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Perego ha parlato anche del tumore al rene scoperto qualche anno fa e curato in tempo. Un’esperienza che ha segnato la conduttrice in modo indelebile. “Lo chiamo con il termine corretto: un cancro – ha confidato .. Un carcinoma maligno al rene, altro argomento tabù di cui io invece parlo liberamente”.

Nel 2024 la presentatrice ha subito una nefrectomia parziale. “L’aspetto più sconvolgente – ha confessato – è che io l’ho scoperto e curato in tempo solo perché faccio regolarmente prevenzione annuale a pagamento e trovo che questa sia una delle più grande ingiustizie sociali: se non me la potessi permettere magari non sarei qui. Resto sotto follow up, le priorità sono cambiate, io sono cambiata, capisco e accetto la fragilità dell’essere umano. Ma, in tutto questo, ogni volta penso a chi deve aspettare anche 8 mesi per fare dei controlli”.

Nel frattempo il 17 aprile la Perego compirà 60 anni, un grande traguardo per una professionista della tv ed una donna forte che non ha mai avuto paura di esporsi. “Penso a una cena con tutte le persone che mi vogliono bene, con la mia grande famiglia allargata – ha raccontato -. I sessant’anni di oggi sono diventati un’altra cosa rispetto a quelli dei nostri nonni, dentro per certi versi me ne sento 30. E credo che proprio il desiderio di continuare a sperimentare ci mantenga giovani di testa”.

Nel frattempo Paola Perego è impegnatissima sul lavoro: “È un periodo molto florido, stanno succedendo un sacco di cose – ha ammesso -. Mi hanno chiesto di raddoppiare l’impegno con Citofonare Rai2 che va in onda la mattina sia del sabato che di domenica. Poi sono in onda con The Floor il lunedì, in prima serata sempre su Rai2. Inoltre il 14 aprile uscirà il mio libro, A modo mio e ora ho anche un podcast che mi diverte molto, Poteva andare peggio”