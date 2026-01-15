Citofonare Rai2, chi prende il posto di Simona Ventura dopo l’addio alla Rai

IPA Simona Ventura

Quando torna Citofonare Rai2? Il programma condotto da Paola Perego – che lo ha definito il suo “gioiellino” – era un vero e proprio appuntamento immancabile alla domenica. Con Paola Perego, in studio, c’era anche Simona Ventura, che ormai ha salutato la Rai per trasferirsi a Mediaset, dove ha condotto il Grande Fratello Nip. Ormai da qualche anno l’inossidabile coppia andava in onda alla domenica, ma sembra che sia pronto a raddoppiare. E la Perego non sarà da sola.

Paola Barale al posto di Simona Ventura a Citofonare Rai2

Simona Ventura ha salutato la Rai qualche mese fa, traslocando ufficialmente a Mediaset. Citofonare Rai2 non è andato in onda a settembre, infatti il programma non è stato citato durante la presentazione dei palinsesti. Come avevano anticipato le indiscrezioni, però, il programma condotto da Paola Perego non è stato cancellato: la programmazione riparte dalla primavera 2026. Precisamente, secondo le indiscrezioni lanciate da BubinoBlog, ripartirà da marzo, e con qualche cambiamento.

Citofonare Rai2 torna in onda con qualche novità. La prima in assoluto è sicuramente la presenza di Paola Barale al fianco di Paola Perego: potrebbe essere proprio lei, stando ai rumor, a sostituire la Ventura. La Barale è stata ospite del programma in passato, e ha già avuto modo di collaborare più volte con la Perego: pensiamo, per esempio, a La Talpa, dove la Perego conduceva e la Barale era la sua inviata.

Citofonare Rai2 raddoppia al sabato

L’altra novità è che, sempre secondo le indiscrezioni, il programma raddoppia: oltre che alla domenica, andrà in onda persino al sabato, accompagnando gli spettatori durante il weekend. Il ritorno di Citofonare Rai2 non è una novità, invece, poiché è stato annunciato da Paola Perego stessa nel corso di un’intervista. “Citofonare Rai2 è il mio gioiellino. Torna a febbraio appena finiscono le gare di sci. Io ritorno, non noi… studieremo con chi. Simona Ventura ha scelto un’altra strada e quindi troveremo sicuramente un’idea per la nuova stagione”, riferendosi alla sua decisione di condurre il GF.

E aveva aggiunto: “È un programma che fa staccare, che fa ridere e diverte noi quando lo scriviamo. E c’è anche tanta improvvisazione, la cosa più bella del nostro lavoro. Quello che oggi funziona è l’imprevedibilità”. L’edizione del 2024 è durata a lungo: iniziata domenica 15 settembre, il varietà del mattino andava in onda dalle 10.15 ogni domenica, fino alle 12.55. Interviste, momenti di attualità e svago, la presenza di Simon & The Stars: immancabile poi Gene Gnocchi, con le sue incursioni.

Il programma ha raggiunto un buon successo nelle scorse edizioni (va in onda dal 2021): sempre nel 2024, il cast si componeva anche di Antonella Elia, oltre che Rosella Erra. La Ventura nel 2023 aveva parlato della sua esperienza e del lavoro con la Perego: “Paola ama molto i travestimenti e cantare come a casa con gli amici, quando si gioca al karaoke. È la sua piccola follia e io, anche se all’inizio mi vergognavo, ora la assecondo. Ci vogliamo bene, siamo come Thelma e Louise”. E ora la Perego è pronta a tornare in onda con il suo “gioiellino”, ma senza Simona.