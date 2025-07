Simona Ventura a Mediaset, le parole per Pier Silvio Berlusconi in una foto rarissima

Ansa Simona Ventura

L’aria di Cologno Monzese è incandescente, proprio come accade quando si sta per assistere a qualcosa di inatteso ma profondamente giusto. Simona Ventura approda a Mediaset e lo fa con il passo deciso di chi conosce bene la scena e ha ancora molto da dire ma ben poco da dimostrare. Lo annuncia con una foto rarissima accanto a Pier Silvio Berlusconi, in uno scatto che vale più di mille conferenze stampa: sorrisi sinceri, quattro mani strette in segno di fiducia, e quelle parole che la conduttrice ha affidato ai suoi canali social per annunciare il nuovo corso della sua carriera.

Le parole di Simona Ventura per Pier Silvio Berlusconi

“Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: grazie! Avanti insieme”, ha scritto sul suo Instagram. Solo poche parole per abbracciare chi l’ha accolta e forse anche un messaggio chiaro rivolto a chi l’ha seguita in tutti questi anni, anche quando ha dovuto rimboccarsi le maniche e ricominciare: Simona Ventura è pronta a riprendersi la scena, con la grinta di sempre.

L’uscita dalla Rai segna la fine di un percorso importante. Negli ultimi anni aveva trovato una sua nuova dimensione all’interno del servizio pubblico con la conduzione di Citofonare Rai2 insieme alla collega e amica Paola Perego. La sua presenza fissa al tavolo di Che tempo che fa, prima su Rai3 e poi su Nove, era diventata una sicurezza per il pubblico: un ruolo che le calzava a pennello, e che ha mostrato al pubblico un lato inedito del suo carattere. Il suo matrimonio con Giovanni Terzi, celebrato il 6 luglio 2024, era ormai diventato un divertente meme.

In parallelo, aveva riportato in TV anche il suo lato più diretto e appassionato come opinionista de L’Isola dei Famosi su Canale5, nella prima edizione condotta da Veronica Gentili. Un compito che, pur non essendo da protagonista assoluta, le ha permesso di mantenere vivo il contatto con un pubblico abituato a riconoscerla per la donna che è sempre stata e che non si è mai tradita. In fondo, anche in studio, Ventura è sempre Ventura: dice quello che pensa, e lo fa con stile.

Il ritorno a Mediaset

Non è la prima volta che Simona Ventura incrocia il cammino con Mediaset, ma oggi il contesto è decisamente diverso. Dopo un lungo percorso in Rai e incursioni altrove, la sua scelta rispecchia la volontà di rimettersi in gioco con un titolo importante – quello del Grande Fratello – che sta vivendo un momento di profonda transizione. E nella visione sempre più editoriale di Pier Silvio Berlusconi, una figura professionale di questo livello era probabilmente la risposta alle domande che si stava ponendo da anni.

Il loro incontro, immortalato in quella foto che riassume questi anni di lavoro condotti alla ricerca assidua di un cambio di rotta, è un segnale che non si può trascurare. Da un lato un editore alla costante ricerca volti credibili e di valore, dall’altro una donna di spettacolo che ha attraversato le stagioni della TV italiana con uno stile che è solo suo, ma tutto costruito sulle fondamenta di un mestiere che per lei non è più un mistero da tempo.