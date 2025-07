GF, Tommaso Zorzi opinionista: “Simona Ventura vuole lui”

IPA Tommaso Zorzi opinionista per il GF di Simona Ventura?

Comincia a prendere forma il Grande Fratello di Simona Ventura. La conduttrice torinese, che sarà al timone della prossima edizione Nip del reality, avrebbe già le idee molto chiare su chi la affiancherà nel ruolo di opinionista: secondo alcune indiscrezioni, la scelta sarebbe ricaduta su Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi sarà opinionista del Grande Fratello?

Mancano pochi mesi al ritorno del Grande Fratello: il celebre reality di Canale 5 andrà infatti in onda a partire da settembre nella sua versione Nip, dedicata quindi alle persone comuni. Al timone ci sarà Simona Ventura, che sarebbe già al lavoro sul team chiamato ad affiancarla: in particolare, la conduttrice avrebbe espresso una netta preferenza sull’opinionista che siederà sulla famosa poltrona rossa. SuperSimo, stando a quanto riporta Affari Italiani, non vorrebbe confermare Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ma sarebbe decisa a puntare su un unico nome, quello di Tommaso Zorzi.

“Pare che si andrà verso l’opinionista unico. Niente coppia dunque. Il nome che circola e che si dice piacerebbe molto a Simona Ventura, che lo sponsorizza e non solo per questioni di agenzia in comune, è quello di Tommaso Zorzi”, si legge sul portale. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, visto anche il grande affetto che il pubblico ha dimostrato nei confronti del 30enne milanese, già vincitore della quinta edizione del GF Vip.

La rivoluzione del Grande Fratello

Il prossimo autunno porterà molte novità in casa Mediaset, come annunciato dallo stesso Piersilvio Berlusconi. Le più succose riguardano proprio il Grande Fratello, per il quale il vertice di Cologno Monzese ha previsto una sorta di “ritorno alle origini”. Dopo le edizioni Vip condotte da Alfonso Signorini, il reality tornerà nella sua versione Nip dedicata alle persone comuni: il format durerà 100 giorni, e la finale sarà quindi prevista poco prima di Natale. Addio anche al doppio appuntamento: la diretta in prima serata con la casa più spiata d’Italia si limiterà al lunedì sera, proprio come nell’edizione originale. Infine, Piersilvio promette ai suoi telespettatori anche meno ore piccole: l’obiettivo è quello di chiudere la puntata entro mezzanotte e mezza.

Al timone del reality ci sarà invece Simona Ventura, che sui social aveva condiviso il suo entusiasmo per la nuova avventura: “Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: GRAZIE! Avanti INSIEME” aveva scritto in un post che la ritraeva proprio accanto a Berlusconi Jr. Per la conduttrice si tratta di un vero attestato di fiducia dopo il ruolo di opinionista ricoperto accanto a Veronica Gentili nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: nonostante lo show non abbia brillato in termini di ascolti, i suoi interventi sempre puntuali e ben calibrati non sono passati inosservati.

Non si hanno invece notizie in merito all’edizione Vip del Grande Fratello, affidata negli ultimi anni ad Alfonso Signorini: è probabile che il format vada in onda in primavera, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Complici i risultati poco convincenti dello scorso inverno e le dinamiche ormai ripetitive, i vertici dell’azienda potrebbe infatti sospendere o “mettere in pausa” il format.