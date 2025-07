IPA Simona Ventura condurrà un GF Nip senza influencer: deve però prima risolvere il contratto Rai

Simona Ventura sarà la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello Nip. Doppia versione per il reality, con Mediaset che prova il tutto per tutto per rivitalizzare uno show che fatica a restare in piedi.

Si parla ormai da un po’ della conduttrice, reduce dall’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi 2025. Perché però non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale?

Simona Ventura, problema contratto

Pier Silvio Berlusconi sembra aver preso la sua decisione: doppio Grande Fratello e Simona Ventura alla conduzione della versione Nip. L’annuncio ufficiale però tarda ad arrivare. In merito alla vicenda si è espresso il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha precisato come l’avvio della versione Nip del GF avverrà a ottobre. La staffetta con Alfonso Signorini e i suoi Vip inizierà invece a gennaio 2026.

C’è però un problema contrattuale con la Rai che Simona Ventura deve ancora risolvere. Dovrà inoltre lasciare Che Tempo Che Fa, dove arriverà invece Mara Venier. Uno scoglio da superare tutt’altro che scontato. La conduttrice è infatti legata alla rete pubblica e anche l’uscita dal programma di Fabio Fazio non può avvenire di punto in bianco, considerando anche l’impatto sulla trasmissione stessa.

Grande Fratello torna alle origini

C’è già grande curiosità in merito alla nuova edizione del Grande Fratello Nip. Il pubblico ha voglia di persone reali e di ritrovare il brivido dell’esperimento sociale. Non sarà mai come quella prima edizione vinta da Cristina Plevani, sia chiaro, ma il fatto che Mediaset abbia messo al bando influencer, content creator e tiktoker, è decisamente positivo.

Abbiamo infatti avuto modo di vedere come nel recente passato di Nip ci sia stato ben poco, per quanto sbandierato. Molti i personaggi dal vago o ampio seguito, non ancora definibili Vip ma di certo in una terra di mezzo tra le due categorie.

Stavolta invece si punterà tutto sul processo di rispecchiamento del pubblico nei volti che appariranno in trasmissione. Si riparte dalle origini, con un lavoro di scrematura che avrà inizio fin dai casting: “l tuo sogno è varcare la Porta Rossa? Noi stiamo cercando nuovi protagonisti e nuove storie da raccontare. Iscriviti ai casting e mandaci la tua candidatura”.

La differenza con il GF Vip di Signorini sarà dunque netta, con dinamiche ben differenti tra i protagonisti. Il reality deve rinascere e non può più permettersi il lusso d’essere una rampa di lancio per la carriera di alcuni content creator. In passato si pensava che il loro seguito avrebbe giovato e invece la sovraesposizione ha ampiamente allontanato gli spettatori.

Non è detto che questa sia la risposta giusta e definitiva ma, di certo, rappresenta un passo in direzione del pubblico. Da casa hanno dimostrato d’avere ancora un grande affetto per Cristina Plevani, tanto per il ricordo del GF, quanto per la sua decisione di non cimentarsi nel ballo dei salotti televisivi. Un vero GF Nip sarebbe una boccata d’aria pura.