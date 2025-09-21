Simona Ventura a Verissimo svela le anticipazioni sul Grande Fratello: “Loro mi aiuteranno”

Verissimo va in onda come di consueto anche la domenica, con le interviste a tanti ospiti. E domenica 21 settembre, la prima a rispondere alle domande di Silvia Toffanin è Simona Ventura, prossima conduttrice del Grande Fratello in onda da lunedì 29 settembre con la versione Nip, ovvero con persone comuni. Dice che è un “back to the future”, un ritorno al futuro: una sfida inaspettata, ma è pronta per conquistare di nuovo gli italiani, a 14 anni dall’ultima volta che ha condotto un reality.

Simona Ventura a Verissimo parla del Grande Fratello

È in arrivo una nuova edizione del Grande Fratello che segna un importante cambio di rotta: dopo anni con Alfonso Signorini alla conduzione (che tornerà in seguito con il GF Vip), la versione Nip riaccoglie una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Simona Ventura, icona dei reality che hanno fatto la storia dello share. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha confessato che questa chiamata è stata del tutto inaspettata.

“Siamo pronti, torniamo alle origini, un Grande Fratello ‘back to the future’, è il giubileo: compie 25 anni. È cambiata la nostra storia, la storia degli italiani. Sono onorata e orgogliosa di fare parte di questo Grande Fratello, che io non ho mai condotto. Dopo 14 anni torno ai reality, mi è venuta un’ansia. Durante l’Isola, come opinionista, sono arrivati i dirigenti e mi hanno detto: ‘faresti un provino per un reality?'”.

Nel corso dell’ospitata sono stati mostrati dei video dei provini di presentazione dei probabili nuovi concorrenti del GF. Sono inoltre previste delle pillole che andranno in onda dopo il Tg delle 13, così il “popolo” del Grande Fratello avrà la possibilità di iniziare a entrare nel meccanismo della nuova edizione. Ma c’è una chicca: “Non si è concorrenti finché non si varca la solenne porta rossa. Potrebbero entrare, ma anche no“. E anche la Toffanin commenta un po’ “spiazzata” con “che scoop”.

In studio ci saranno tre ex concorrenti del GF: “La prima è la Jannik Sinner dei reality, Cristina Plevani, che ha vinto l’Isola. Ascanio Pacelli, chi meglio di lui? E poi Floriana Secondi, la popolana de Roma, anche lei ha vinto il reality e sono molto felice di averli accanto a me, perché non l’ho mai condotto e loro mi aiuteranno a districarmi tra i meccanismi”.

La grande forza di Simona Ventura

Non è mancato spazio per parlare d’amore e di Giovanni Terzi, il marito della Ventura, con cui Simona ha costruito una famiglia solida e un rapporto meraviglioso. Momento toccante anche con il video a sorpresa della mamma Anna, che ha voluto sottolineare la grande forza della figlia nel guardare sempre avanti, senza soffermarsi troppo sul passato.

“Non guardo mai indietro, anche gli errori mi hanno portato alla persona che sono oggi. Gli errori mi hanno temprato. La vita ti porta degli oneri e degli onori. Sì, ci sono stati degli errori, ma hanno cementato la casa. Persone che mi hanno fatto del male? Ci sono state, ma non rivolgo molti pensieri, alla fine si autodistruggono da sole. Non abbiamo spazio di odiare né di voler male alle persone”.