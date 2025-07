IPA Simona Ventura

C’è fermento in casa Mediaset per la nuova stagione televisiva. Potrebbero cambiare alcuni degli equilibri così come li abbiamo sempre conosciuti: la prima novità è che il Grande Fratello potrebbe raddoppiare, nella versione Vip e Nip, senza durata monstre, quindi un reality più breve e d’impatto (finalmente). E poi c’è la grandissima novità: sono state testate alcune conduttrici (Simona Ventura e Alessandra Viero) per la conduzione de La Fattoria. Ma torna davvero l’iconico reality show o il motivo è un altro? Cosa dicono le indiscrezioni.

Il Grande Fratello raddoppia: “Simona Ventura testata per la conduzione”

A lanciare la “bomba” in un pomeriggio estivo di luglio è Davide Maggio. Da tempo era stata annunciata la versione “Gold” del Grande Fratello, poiché il reality show compie 25 anni. Un quarto di secolo per quello che è il reality show più longevo della televisione italiana e che, nonostante gli acciacchi, forse fisiologici, va ancora avanti. Ma la novità è che potrebbe non essere l’unica edizione in onda nella stagione televisiva 2025/2026.

L’idea sarebbe quella di proporre due edizioni distinte, ovvero una Nip, con gli sconosciuti, da ottobre, e poi quella Gold/Vip da gennaio. Alfonso Signorini sarebbe il conduttore designato per quest’ultima, quindi tornerebbe al timone del GF Vip. Ma la conduttrice della versione Nip potrebbe essere Simona Ventura, già tornata in Mediaset da opinionista all’Isola dei Famosi, che si è conclusa il 2 luglio con la vittoria di Cristina Plevani.

Le indiscrezioni vanno tutte in quella direzione. Nella giornata di ieri Davide Maggio ha annunciato la registrazione di una cosiddetta puntata zero de La Fattoria con Simona Ventura e Alessandra Viero. Il portale Biccy riporta il retroscena: Super Simo sarebbe stata messa alla prova non per La Fattoria, ma per il Grande Fratello. Chi ha assistito alla puntata avrebbe addirittura applaudito vedendo il ritorno della Ventura delle origini. Ma è il giornalista Gabriele Parpiglia a confermare che Simona Ventura è stata chiamata proprio per la puntata zero del GF.

Il Grande Fratello torna alle origini

Si torna, dunque, alle origini. A gran voce gli spettatori negli ultimi anni hanno chiesto un cambiamento netto per il Grande Fratello, reality che tutt’oggi Pier Silvio Berlusconi considera una punta di Mediaset. Ma le novità sono più urgenti che mai, per scongiurare l’ennesimo flop e proporre qualcosa di nuovo. Perché un ritorno alle origini non si vedeva da tempo: l’edizione autunnale punta quindi su un cast di perfetti sconosciuti.

Niente vip, nessun concorrente da altri reality, o ancora influencer provenienti dai social. Il GF attingerà dalla vita vera, che poi è questo lo scopo per cui è nato, semplice e lineare, senza premere troppo sull’acceleratore. Naturalmente, con la doppia edizione, salta la cosiddetta durata monstre: negli ultimi anni il GF ci ha accompagnati da settembre fino a marzo (l’edizione 2024/2025 è finita il 31 marzo). Naturalmente l’edizione Vip sarà affidata ad Alfonso Signorini, il conduttore che ci ha accompagnati negli ultimi anni: qui nel cast ritroveremo, secondo le indiscrezioni, le “vecchie glorie”, tra cui alcuni concorrenti storici. Si spera, però, delle prime edizioni, e non i soliti nomi che a rotazione abbiamo già visto.