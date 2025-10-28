IPA Simona Ventura

Gli ascolti non stanno premiando l’edizione in corso del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, ma viene raddoppiata ugualmente la programmazione. Ad annunciarlo è stata la conduttrice al Festival dello Spettacolo: oltre alla puntata del lunedì, quindi, il GF torna in onda al giovedì. Nulla di diverso rispetto a quanto accaduto finora con il GF Vip condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello raddoppia al lunedì e al giovedì

Il Grande Fratello rimane un punto di riferimento per Mediaset, nonostante tutto. Negli ultimi anni il format storico che va in onda su Canale5 dalla prima puntata ha avuto non pochi problemi, soprattutto legati allo share. L’interesse da parte del pubblico nei confronti del reality è andato scemando. Ecco perché quest’anno, al posto del classico appuntamento con il GF Vip, condotto tradizionalmente da Alfonso Signorini, è andata in onda la versione Nip, che però non sta dando i risultati sperati.

L’interesse si è esaurito dopo la prima puntata, vista da quasi 3 milioni di spettatori. Ma questo non ha impedito comunque il raddoppio settimanale: probabilmente l’obiettivo è puntare sulla fidelizzazione del pubblico storico del reality, che non si perde nemmeno una puntata ed è ormai affezionato al format. Solamente il tempo, però, potrà svelare totalmente le carte: in ogni caso, il cambio alla conduzione, che ora vede Simona Ventura al timone del reality, era ormai doveroso, voluto fortemente anche da Signorini stesso.

Il Grande Fratello di Simona Ventura e il ritorno alle origini

“Siamo pronti a raddoppiare! Il pubblico ci segue con passione, ma vogliamo dare ancora di più, raccontando i concorrenti con un ritmo più vivo e tante sorprese. Il giovedì ci sarà il nuovo appuntamento con il Grande Fratello, e vi assicuro che ne vedrete delle belle”, ha detto la conduttrice al Festival dello Spettacolo. Per lei, la conduzione del Grande Fratello è stata una grande sorpresa, arrivata in modo del tutto inaspettata, dopo essere stata opinionista all’Isola dei Famosi, format storico legato proprio alla Ventura e condotto nel 2025 da Veronica Gentili.

Per l’edizione, è stato pensato un ritorno alle origini: “Gli sconosciuti forse hanno meno malizie, sono meno abituati alle telecamere. Questo è un cast molto forte, con personaggi che hanno storie importanti alle spalle, belle da raccontare. Li definisco salmoni controcorrente, perché sono tutte persone che non hanno seguito la scia, la via più facile, non si sono adagiate nella comfort zone. Sarà un Grande Fratello molto leggero, divertente”, aveva anticipato.

Ma qualcosa purtroppo non sta funzionando nel verso giusto: proprio i concorrenti sono stati definiti “noiosi”. Eppure, nella squadra del Grande Fratello, oltre che come conduttrice, c’è sempre SuperSimo: “Siamo una grande squadra e firmo anche io il programma. Non metto becco, del resto ho ricevuto mandato da Mediaset, ma ascolto tutto quello che mi si dice… Poi ho la mia idea, e insieme troviamo sempre una quadra”. Forse il format andrebbe messo a “riposo” per un po’, per evitare che possa del tutto esaurirsi: del resto, non si ha ancora la certezza del ritorno della versione Vip in primavera, perché tutto dipende dal cast.