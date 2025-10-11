Maria De Filippi al Grande Fratello Vip, un ruolo speciale per aiutare Signorini

Dopo qualche certezza iniziale sembra proprio che la versione celebrity del noto reality show si farà e tornerà a gennaio su Canale 5

Il Grande Fratello di Simona Ventura fatica a decollare, gli ascolti non sono dei migliori, ma già si pensa alla versione Vip del famoso reality show. Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di procedere con la realizzazione celebrity del format, arruolando però un pezzo da novanta: Maria De Filippi. Una vera e propria garanzia per l’azienda di Cologno Monzese.

Cosa farà Maria De Filippi al Grande Fratello Vip

Stando a quanto riportato dal giornalista Davide Maggio a Tv Talk, su Rai 3, Mediaset sarebbe propensa a realizzare una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane si era vociferato di provini in alto mare, della possibilità di cancellare lo show dal palinsesto ma alla fine i lavori sarebbero in corso. E procederebbero a ritmo spedito.

“Se il Grande Fratello Vip ci sarà a gennaio? I casting mi risultano ben avviati, si tengono agli Elios e penso che una grande mano gliela dia Maria De Filippi“, ha assicurato Maggio nel programma tv condotto da Mia Ceran.

“Quando ho saputo un nome provinato ho proprio urlato. C’entra con la cronaca nera“, ha aggiunto senza però svelare di più ma lasciando intendere che la prossima edizione del GF Vip è pronta a far scalpore.

Dunque, Maria De Filippi avrebbe deciso di aiutare Alfonso Signorini nella scelta dei concorrenti. Una mano preziosa, visto che Queen Mary di casting se ne intende. E un po’ come il leggendario Re Mida tutto quello che tocca sembra diventare oro. Basti pensare alle ultime edizioni di successo di Temptation Island, ma anche alle versioni Vip del docu-reality.

Oppure ad altri programmi della De Filippi che ormai sono diventati un po’ il tratto distintivo di Canale 5: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales. Tutti nomi ben rodati e che non smettono di appassionare il pubblico nonostante lo scorrere del tempo.

Tra l’altro non è la prima volta che si parla di un coinvolgimento della De Filippi al Grande Fratello: già un anno fa si parlò della possibilità di inserire la Fascino, la casa di produzione di Maria, nella fase dei casting del reality show. Poi però non se ne fece più nulla ma oggi quella idea sembra più concreta che mai.

Il futuro del Grande Fratello Vip

Di recente Alfonso Signorini è tornato a parlare del Grande Fratello Vip con una certa incertezza. “Se si farà, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Risposta che, in effetti, lascia molto in “forse” il ritorno nei palinsesti del reality show in chiave “Vip”. Del resto, durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva rilasciato delle dichiarazioni precise: “La stagione precedente, quella vinta da Perla Vatiero, mi aveva soddisfatto: si era visto un cambio editoriale evidente. Ma questa ultima (quella vinta da Jessica Morlacchi, ndr) no. Non è stata un’edizione particolarmente positiva, né nei contenuti né negli ascolti”.

Aveva inoltre fatto una richiesta ben precisa. L’edizione si farà “solo se troveremo veri Vip”. E ora le probabilità che con lo zampino di Maria De Filippi si riesca a raggiungere tale obiettivo sono piuttosto alte…