IPA Alfonso Signorini

Se c’è un caso di cronaca nera che, più di tutti, è al centro delle pagine dei quotidiani nazionali degli ultimi mesi è certamente quello di Garlasco, che riguarda l’uccisione violenta di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. A distanza di ben 18 anni, infatti, gli inquirenti stanno indagando nuovamente sulla faccenda, provando a stabilire se la verità processuale corrisponde a quella reale di quella tragica mattina estiva.

La grande attenzione mediatica che si è scatenata su questo caso, ha fatto emergere dei protagonisti che sono diventati noti al grande pubblico. Tra questi i diversi avvocati delle parti in causa e, soprattutto, l’avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis e quello di Andrea Sempio, Massimo Lovati, adesso sollevato dall’incarico.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Alfonso Signorini vorrebbe nel cast dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip proprio il famosissimo difensore.

Grande Fratello, Massimo Lovati concorrente?

Mediaset ha scelto di mandare in onda, nella stagione televisiva 2025-2026, ben due edizioni del Grande Fratello. La prima che sta già intrattenendo i telespettatori è quella nip, con al timone Simona Ventura, mentre in seguito verrà messa in produzione una nuova stagione vip del reality show, sempre in mano ad Alfonso Signorini, in prima linea anche nelle ultime edizioni.

Secondo i rumors, il presentatore starebbe già scegliendo il cast che entrerà nella famosa casa, con l’aiuto speciale di Maria De Filippi, e avrebbe intenzione di convincere l’avvocato Massimo Lovati a diventare uno dei protagonisti della prossima edizione del reality show. Il difensore ha già commentato la notizia come riportato da Fanpage: “Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente. A me non piace niente, prendo quello che viene”.

L’avvocato, quindi, sarebbe assistito da un esperto di management, assunto proprio per curare i suoi possibili prossimi impegni televisivi, tra cui non è dato sapere se ci sarà anche il Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, il ruolo di Maria De Filippi

Dopo un paio d’anni di messa in onda a con avvio a settembre e di edizioni lunghe mesi, quest’anno Mediaset ha deciso di proporre al pubblico una versione ridotta del Grande Fratello Vip, che non andrà in onda prima di metà dicembre, quando si concluderà la stagione nip del reality show.

Per provare a garantire il successo del programma televisivo, però, sarebbe stata coinvolta nel progetto anche Maria De Filippi, come rivelato da Davide Maggio: “Se il Grande Fratello Vip ci sarà a gennaio? I casting mi risultano ben avviati, si tengono agli Elios e penso che una grande mano gliela dia Maria De Filippi”. La conduttrice tv, quindi, starebbe ricoprendo il ruolo di consigliere speciale per la selezione dei concorrenti più interessanti per la prossima edizione del reality show.

I rumors riportano la notizia anche di un provino che potrebbe confermare l’indiscrezione su Massimo Lovati: “Quando ho saputo un nome provinato ho proprio urlato. C’entra con la cronaca nera”. In ogni caso la messa in onda del reality show non sarebbe ancora del tutto certa, come dichiarato in passato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi: “Solo se troveremo veri Vip”.