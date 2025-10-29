Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Grande Fratello Vip rinviato: quando torna Alfonso Signorini

É da un po’, ormai, che non si vede Alfonso Signorini in televisione. Qualcosa di strano, se si pensa a quanto accaduto negli ultimi anni. Una fase di pausa e ristrutturazione per il format assegnatogli ormai da tempo.

Quel Grande Fratello Vip che non sembra voler tornare nel cuore del pubblico, anche a causa di cast e dinamiche poco convincenti. Si parlava di un ritorno a gennaio, in una staffetta con Simona Ventura, ma così non sarà. Ecco, dunque, quando rivedremo (forse) il reality tanto discusso.

Quando finisce il Grande Fratello Nip

Simona Ventura sta facendo un ottimo lavoro con il suo Grande Fratello Nip. I numeri non sono quelli di una volta ma di certo risultano più incoraggianti. Le dinamiche tra i ragazzi in casa sono più spontanee ma si continua a vivere nell’ombra dei personaggi tanti assurdi ed eccessivi da meritare l’attenzione della Gialappa’s Band.

È stato chiaro fin da subito che la durata del reality sarebbe stata ridotta. Addio al format dei sei mesi, con la finale che a oggi è prevista per il 15 dicembre. Tutti a casa propria per Natale e Capodanno, dunque, dando il tempo agli spettatori di staccare un po’ la spina rispetto al mondo dei reality. Si ripartirà dopo qualche settimana, a gennaio, ma non con Alfonso Signorini.

Quando torna il Grande Fratello Vip

A gennaio 2026 ci sarà un altro reality e non il GF Vip. Si ipotizzata questa staffetta, come detto, ma Pier Silvio Berlusconi ha invece optato per L’Isola dei Famosi. A gennaio si tornerà in Honduras, dunque, come indicato da Affari Italiani.

Questa nuova edizione, che per il momento è priva di conduzione ufficiale, occuperà parte del palinsesto di Canale 5 da gennaio a marzo, sopportando dunque la sfida con il Festival di Sanremo. Se è vero che manca un annuncio in merito, voci di corridoio suggeriscono che il pubblico ritroverà Veronica Gentili. Di certo i fan dello show vorrebbero rivedere anche Simona Ventura al suo fianco ma, forse, la presentatrice si terrà alla larga dal rischio di sovraesposizione, passando poi da guida a spalla nell’arco di poche settimane.

C’è dunque ancora tanto da scoprire, al di là ovviamente del cast che sarà scelto. Ciò che sappiamo, però, è che con ogni probabilità Alfonso Signorini dovrà ancora attendere per tornare in onda. Tutto lascia pensare a un’edizione primaverile del Grande Fratello Vip.

Si continua a lavorare al cast, con l’aiuto esterno di Maria De Filippi. Quando tutto sarà pronto, l’elenco dei nomi sarà presentato a Mediaset ed Endemol. Sarà presente anche Massimo Lovati? L’indiscrezione ha fatto il giro del web e, probabilmente, avrà fatto tremare ai piani alti della rete. Per il momento sembra da escludere, anche perché il web ha già chiarito di non apprezzare questa potenziale mescolanza tra spettacolo e cronaca nera.