Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Alfonso Signorini e Fabrizio Corona e svela cosa è emerso dalle verifiche sul Grande Fratello (oggi di nuovo guidato da Ilary Blasi)

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Ufficio Stampa Mediaset Pier Silvio Berlusconi

Novità su Alfonso Signorini a Mediaset, Fabrizio Corona e il futuro del Grande Fratello. A fare il punto della situazione Pier Silvio Berlusconi, che ha incontrato nuovamente la stampa mercoledì 18 marzo. Non evitando le domande più scomode, quelle relative alle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi che hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Rivelazioni che però non hanno intimorito l’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese, che ha scelto di agire per vie legali, difendendo il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia.

Pier Silvio Berlusconi non ha più sentito Alfonso Signorini

“Alfonso Signorini? Ultimamente non l’ho sentito ma, a dirla tutta, non l’ho sentito da molto prima che partissero le questioni che oggi riguardano anche la magistratura”, ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi ai giornalisti.

Dopo le gravi accuse di Fabrizio Corona, il conduttore e giornalista ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica. Recentemente ha anche abbandonato la direzione del settimanale Chi.

Ci sarà ancora un futuro a Mediaset per Signorini? “Sul futuro ritengo doveroso e rispettoso non dare nessuna risposta perché c’è un procedimento in atto e aspettiamo l’esito. Lui si è autosospeso, ed è un gesto che abbiamo apprezzato. Per i controlli sul Grande Fratello che avevamo previsto, sia noi che Banijay abbiamo fatto tutti i controlli che potevamo fare e non c’è niente da dire. Vedremo dove porteranno le indagini della magistratura”, ha risposto Pier Silvio Berlusconi prima di parlare di altri due programmi di punta di Canale 5.

Striscia la notizia, passata recentemente in prima serata ma con risultati non proprio brillanti e il Grande Fratello Vip, tornato in onda dopo il flop dell’edizione Nip condotta da Simona Ventura. “Non posso che apprezzare il coraggio di Antonio Ricci che ha rinnovato un prodotto andato in onda per 37 anni: sul futuro capiremo come orientarci e di che progetti parlare. Ora siamo in pausa, ma apprezzo il coraggio”, ha detto il figlio di Silvio Berlusconi.

Sull’esordio tutt’altro che incoraggiante della prima puntata del GF Vip con Ilary Blasi Berlusconi ha le idee chiare: “Diamogli tempo: è troppo presto per dare un verdetto. Con Endemol abbiamo deciso di farlo perché pensiamo che il Grande Fratello sia uno di quei prodotti così centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti. Un ingrediente come il Grande Fratello nella televisione di oggi ci sta”.

Chi ha già ipotizzato una chiusura anticipata come accaduto lo scorso anno con The Couple – sempre condotto dall’ex moglie di Francsco Totti – dovrà ricredersi: Mediaset vuole continuare a puntare sul Grande Fratello.

Le ultime dichiarazioni di Pier Silvio contro Fabrizio Corona

Pier Silvio Berlusconi non si è sottratto alle domande su Fabrizio Corona anche se ha chiarito di non avere alcun timore.”Non abbiamo perso tempo e non abbiamo voglia di perderne: di fronte a menzogne e insulti e odio gratuito, l’azienda a un certo punto si è dovuta difendere“, ha specificato sull’azione legale da 160 milioni di euro contro l’ex re dei paparazzi dopo le pesanti accuse nella sua trasmissione web Falsissimo rivolte alla famiglia Berlusconi e non solo.