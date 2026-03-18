Ascolti tv del 17 marzo, Ilary Blasi debutta col GF Vip e delude contro Lino Guanciale

Ilary Blasi conduce su Canale 5 il GF Vip e Lino Guanciale su Rai 1 con "Le libere donne" le dà del filo da torcere. De Martino e Scotti in lotta: gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Grace Kicaj e Lino Guanciale in "Le Libere Donne"

Il Grande Fratello Vip è iniziato. Ilary Blasi ha debuttato con la nuova edizione su Canale 5. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Renato Biancardi, Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal sono entrati nella Casa più spiata d’Italia.

Rai 1, che non teme la concorrenza, ha mandato in onda la seconda puntata della fiction, Le libere donne, con Lino Guanciale e Fabrizio Biggio.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Stasera a letto tardi, lo show coi The Jackal e su Rai 3 Farwest. Italia 1 ha trasmesso il film Spider-Man, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Mentre nell’access prime time i soliti Gerry Scotti e Stefano De Martino si contendono il podio dello share.

Prima serata, ascolti tv del 17 marzo: il Grande Fratello non spacca

Su Rai 1 Le libere donne incolla al piccolo schermo 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene 409.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Spider-Man intrattie 912.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3 FarWest segna 599.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 495.000 spettatori (3.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.690.000 spettatori e il 10.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 487.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 381.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 17 marzo: vince Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.261.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.110.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.930.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.244.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:52 alle 21:57.

Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 369.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.220.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.049.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.475.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.016.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 830.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.893.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 512.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 434.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.393.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.833.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.621.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera convince 2.534.000 spettatori (16.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (320.000 – 2.7%), 9-1-1: Lone Star conquista 410.000 spettatori con il 2.7% e 9-1-1 596.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 491.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 755.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.442.000 spettatori (13.8%).

A seguire Blob segna 1.061.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 966.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 872.000 spettatori (5.1%), mentre La Promessa appassiona 974.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 228.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 444.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (436.000 – 3.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 688.000 spettatori con il 3.6%.