Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata del 17 marzo de La Ruota della Fortuna va in scena l’ennesimo scambio di battute fra Gerry Scotti e Samira Lui. L’intesa fra il conduttore e la showgirl è senza ombra di dubbio uno dei punti forti del programma, fra botta e risposta divertenti, piccoli segreti e risate. Un legame cresciuto insieme alla trasmissione, testimoniato spesso da entrambi, con attestati di stima e affetto reciproco.

La Ruota della Fortuna, Gerry ironizza su Samira. Il campione Daniele è strepitoso

Come sempre Gerry Scotti e Samira Lui sanno come rendere scoppiettante la puntata de La Ruota della Fortuna. La complicità fra i due non manca e la discesa della showgirl dalla scalinata della trasmissione è sempre un momento molto divertente. Questa volta gli scherzi di Gerry sono iniziati ancora prima che Samira entrasse nello studio.

Tutto è iniziato quando Gerry Scotti ha presentato i concorrenti pronti a sfidare il giovanissimo campione Daniele. Quando è arrivato il turno di Dalila, originaria di Cuneo, il presentatore ha commentato. “Di sicuro Samira quando lo saprà piangera!”. E poco dopo quando la showgirl è finalmente comparsa in video, ha confermato di essersi commossa.

“Ho la Carnia nel cuore -, ha commentato Samira – Sono stata battezzata a Zuglio, quindi in Carnia”. La Lui infatti è originaria di San Daniele del Friuli. “Grazie per questa nota autobiografica”, ha detto Gerry, ironizzando sul nome di “Zuglio”. “Che sciocchino!”, la replica di Samira che è scoppiata a ridere.

Ma questo non è stato l’unico momento leggero della trasmissione. A far ballare tutto lo studio infatti ci ha pensato Ditonellapiaga. La Ruota della Fortuna ha dedicato un tabellone alla cantante di Sanremo 2027 e la band dello show, i Fortuna Five, ha intonato Che fastidio, facendo scatenare Gerry Scotti e Samira Lui.

Per quanto riguarda la partita a dominare è stato il campione Daniele. Giovane, ma super preparato, ha stupito tutti indovinando anche i quesiti più difficili. Alla fine l’ha spuntata contro gli altri concorrenti con un montepremi di 13.300 euro. A La Ruota delle Meraviglie il giovanissimo campione è riuscito, con grande maestria, ad accendere due buste e, dopo aver scelto la numero 3, ha vinto la bellezza di 200mila euro.

Il successo de La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna è tornato in access prime time il 14 luglio 2025, anticipando di oltre un mese il rientro di Affari Tuoi e approfittando di quell’assenza per fidelizzare milioni di spettatori. La formula è semplice, ma senza tempo: i concorrenti girano la ruota, accumulano denaro e cercano di indovinare frasi o parole nascoste, lettera dopo lettera, in un mix di abilità e fortuna che ha dimostrato di funzionare tanto negli anni Ottanta con Mike Bongiorno quanto oggi. I numeri hanno rapidamente svelato un successo senza precedenti: nella fase autunnale il programma ha registrato una media del 24,6% di share con quasi cinque milioni di telespettatori. All’esordio diretto contro De Martino, il 2 settembre 2025, Scotti si è imposto con il 24,2% contro il 22,6% del rivale Rai, facendo esultare Mediaset oltre ogni aspettativa. Nei mesi successivi la sfida si è fatta più equilibrata, ma La Ruota della Fortuna resta saldamente uno dei programmi più visti d’Italia.