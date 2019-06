Diego Abatantuono emozionato al matrimonio della figlia. Foto

editato in: da

Un Diego Abatantuono insolito, visibilmente emozionato e teso, mentre accompagnava all’altare la figlia Marta, del resto è l’unica. L’attore non è riuscito a nascondere i suoi sentimenti e per tutta la celebrazione è stato sulle spine. Solo nel post cerimonia è riuscito a rilassarsi, scambiando battute e sorrisi con gli invitati.

Il 15 giugno Marta Abatantuono, avvocato 29enne, ha sposato il fidanzato Matteo Saccocci, medico di Milano.

I due hanno detto sì in chiesa e poi hanno festeggiato in un esclusivo resort a Monterotondo di Gavi in provincia di Alessandria dove, secondo indiscrezioni, si svolgerà anche il party di nozze di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che si sono sposati lo scorso 6 giugno nel capoluogo lombardo.

La sposa indossava un abito lungo senza maniche con decori brillanti, il velo e dei guanti di pizzo (ecco i modelli di tendenza). Il bouquet era composto da peonie fucsia che Marta stringe forte forte, tradendo la sua tensione.

Tra gli invitati di Marta e Matteo c’erano anche diversi vip. Innanzitutto, Gabriele Salvatores, attuale compagno della madre di Marta, Rita Rabassini. E poi Flavio Insinna, Mauro Di Francesco, Ugo Conti, Nini Salerno e Ale di Ale e Franz.