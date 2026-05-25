Matteo Branciamore, il legame romantico con Marta Filippi (anche) fuori dal set de I Cesaroni

Li abbiamo conosciuti come coppia ne "I Cesaroni": ma Matteo Branciamore e Marta Filippi sono legati (e innamoratissimi) anche nella vita reale

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IPA Matteo Branciamore e Marta Filippi, un amore anche fuori da "I Cesaroni"

Ci sono coincidenze che sembrano scritte da uno sceneggiatore particolarmente ispirato. Ne I Cesaroni – Il Ritorno, Matteo Branciamore è Marco, romantico incorreggibile e menestrello della Garbatella, sempre con la chitarra in spalla e il cuore in mano. Al suo fianco c’è Virginia, dolce, paziente, con la passione per la cucina, interpretata da Marta Filippi.

Una coppia di finzione che però, fuori dal set, è realtà. Perché Matteo e Marta stanno davvero insieme, e la loro storia reale è, se possibile, ancora più simpatica di quella che abbiamo imparato ad amare in serie.

Matteo Branciamore e Marta Filippi, la loro storia d’amore

Chi segue I Cesaroni – Il Ritorno sa bene quanto la storia tra Marco e Virginia tenga banco in questa stagione. Ma quello che in pochi sanno è che Matteo e Marta, prima ancora di ritrovarsi sul set, stavano già costruendo qualcosa di vero nella vita reale. La coppia è infatti legata da circa due anni, e la loro storia è nata ben prima che gli sceneggiatori decidessero di affidare loro una coppia da raccontare.

Si sono conosciuti lavorando, con un inizio piuttosto in salita: a raccontarlo è stata la stessa Marta a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo.

“Ci siamo conosciuti lavorando insieme in un altro progetto. È venuto a presentarsi per salutarmi ma io non l’ho riconosciuto. Poi abbiamo iniziato a lavorare insieme a un’altra cosa e mi sono presentata perché pensavo di non averlo mai conosciuto prima”.

Dopo il piccolo disguido, però, i due hanno poi legato e, dopo tanti messaggi, è stata Marta a fare il vero primo passo. “Nessuno si è scomposto nonostante ci fosse evidente simpatia. Ci siamo scritti per un po’ ma lui non mi chiedeva di uscire per via della timidezza. Sono stata io a chiedergli di uscire per prima”.

Il primo appuntamento potrebbe essere un perfetto episodio de I Cesaroni: la batteria della macchina di lui si scarica sotto casa sua, e i due si ritrovano lì, fermi, a ridere di una situazione assurda. Non proprio l’uscita romantica da manuale, ma evidentemente abbastanza per capire che quella storia valeva la pena di essere portata avanti.

Sul set de “I Cesaroni” con il cuore già allenato

Quando è arrivata la possibilità di fare il provino per I Cesaroni – Il Ritorno, Marta non ha sfruttato nessuna corsia preferenziale. Si è presentata come qualsiasi altra attrice, senza rivelare di essere la fidanzata di Matteo. Ma nonostante il coraggio, racconta l’attrice, qualche pensiero se lo è fatto: e se avesse funzionato tutto sul lavoro ma poi le cose tra loro fossero andate storte? E se avessero litigato, o peggio, non si fossero più sopportati? Domande legittime, quelle di chi tiene alla relazione più che al ruolo.

Alla fine, però, la scommessa è stata accettata e vinta. Nella serie, Marco e Virginia sono una coppia, nonostante il ritorno di Eva, l’ex storica di Marco che in questa stagione è un personaggio fuori campo, agiti le acque e metta a dura prova il loro equilibrio.

Ma, soprattutto, funzionano anche da soli, come personaggi singoli: lui con quel romanticismo un po’ sgangherato che lo ha reso amatissimo fin dalla prima serie, lei con una dolcezza che conquista senza mai scadere nel banale. Il pubblico lo ha sentito subito, e l’affetto che ha riversato sulla loro storia difficilmente si spiega solo con la bravura recitativa.