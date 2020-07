Galyn, tutta la vita per la danza: la sua storia

Galyn Gorg, indimenticabile ballerina di Fantastico 6, insieme a Lorella Cuccarini e Steve La Chance, suo compagno sul palco, si è spenta a soli 56 anni, proprio nel giorno del suo compleanno: era infatti nata il 15 luglio del 1964. Ancora sconosciute le cause del decesso, a darne la triste notizia sono stati proprio Steve e Lorella, sui social, ricordandola con affetto e commozione. Una vita sotto i riflettori, quella di Galyn, che, nata a Los Angeles ma cresciuta alle Hawaii, dove risiedeva ultimamente, era figlia di una attrice e di un regista di documentari ed era cresciuta respirando da sempre l’aria dello spettacolo. Da noi era stata ballerina di punta di Fantastico, ma in America aveva recitato con Patrick Swayze in Point Break, in Robocop 2, con Will Smith nel Principe di Bel Air. Aveva anche preso parte alle serie Saranno famosi e A-Team In Italia, dopo il successo ottenuto con Fantastico, era stata protagonista del al varietà televisivo di Canale 5 “Sandra e Raimondo Show” del 1987. Tornata negli Usa, aveva preferito il cinema alla tv, recitando in svariati film e telefilm come “Storie incredibili”, “I segreti di Twin Peaks”, “Willy, il principe di Bel Air”, “Xena - Principessa guerriera”, “Crossing Jordan”, “CSI: Miami” e “Lost”. Negli ultimi anni, pur non smettendo di recitare, si è dedicata all'attività di produttrice e location management. E al sociale, in organizzazioni come l'UNICEF, Pachamama Alliance, The Herb Alpert Foundation, Yoga for Youth, The International House of Blues Foundation e World Festival of Sacred Music