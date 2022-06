Gabriele Salvatores, chi è la compagna Rita Rabassini (ex moglie di Abatantuono)

Fonte: Getty Images La scenografa Rita Rabassini, compagna di Salvatores ed ex moglie di Abatantuono

Gabriele Salvatores vive da tanti anni una solida storia d’amore con Rita Rabassini, scenografa tra le più amate del Bel Paese. E il loro è un rapporto sentimentale ma anche professionale, tanto che spesso la compagna collabora con il regista Premio Oscar sul grande schermo. Non tutti conoscono, però, un retroscena particolare su questa relazione, di cui Salvatores è tornato a parlare in un’intervista al Corriere: quando si sono conosciuti, Rita era sposata con l’attore (e amico) Diego Abatantuono.

Rita Rabassini, le nozze con Abatantuono e l’amore con Salvatores

Non è mai stata un tipo da pagine di gossip, Rita Rabassini. È noto il suo matrimonio con l’attore Diego Abatantuono, con il quale è stata sposata dal 1884 al 1987 e ha avuto la sua unica figlia, Marta, che ha studiato Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato. Marta Abatantuono è sposata con Matteo Saccocci e ha dato a Rita (e Diego) i tre adorabili nipotini Matilde, Maria Carlotta e Michelangelo, orgoglio dei nonni.

Se il matrimonio con Abatantuono ha avuto vita breve, d’altro canto la relazione con il regista Gabriele Salvatores è di tutt’altra pasta. Rita Rabassini lo ha conosciuto quando era ancora sposata con l’attore e, dopo qualche anno, ai tempi dell’Oscar del film Mediterraneo, ha iniziato la love story con Salvatores.

A tal proposito, il regista ha raccontato per la prima volta al Corriere di un aneddoto molto divertente, avvenuto proprio quando gli è stata consegnata l’ambita statuetta d’oro: “Io ormai ero già fidanzato con la sua ex moglie, Rita – ha detto Salvatores -. Lo raggiungo in una saletta con l’Oscar quando vediamo una porta che si apre e una donna che corre inseguita dalla security; è Rita e io e Diego urliamo insieme: no, no, lasciate passare, è mia moglie, è nostra moglie…“.

Rita Rabassini, scenografa candidata al David di Donatello

Nata nel 1960 a San Paolo, in Brasile, Rita Rabassini è una delle scenografe italiane più apprezzate nel mondo. Ha sempre lavorato nel cinema e, proprio per via del suo grande talento, il regista e compagni Gabriele Salvatores ha collaborato con lei nella realizzazione delle sue pellicole di maggior successo.

Tra queste basti citare Sud, Denti, Quo vadis, baby?, Come dio comanda, Tutto il mio folle amore e in particolare tre film che le sono valse altrettante candidature per due importantissimi riconoscimenti: nel 2013 è stata candidata al David di Donatello per Educazione Siberiana, film che le è valso anche una nomination ai Nastri d’Argento, cosa già avvenuta anche nel 2010 per il film Happy Family.

Gabriele Salvatores e Diego Abatantuono, un rapporto speciale

Non è così comune che un ex e il nuovo compagno si ritrovino fianco a fianco, come due fratelli. Eppure è quel che da sempre contraddistingue il rapporto tra Gabriele Salvatores e Diego Abatantuono, oggi felicemente sposato con la seconda moglie Giulia Begnotti. I due hanno alle spalle un’amicizia che affonda le radici ben prima delle rispettive storie con la scenografa Rita Rabassini.

Insieme hanno portato a casa l’Oscar per il film Mediterraneo, rimasto tra i capolavori del cinema italiano più amati di sempre, ma il loro è un rapporto speciale che va al di là del grande schermo. “Abatantuono è più di un amico, è un parente”, ha detto il regista nell’intervista al Corriere, sottolineando come la loro sia sempre stata in qualche modo una famiglia allargata.