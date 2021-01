Chi è Giulia Begnotti, la moglie di Diego Abatantuono

editato in: da

Diego Abatantuono è convolato di nuovo a nozze. Lo ha ammesso lui stesso durante un’intervista per la promozione del suo nuovo film 10 giorni con Babbo Natale, a cose ormai già fatte. Alla domanda del giornalista infatti, che gli ha chiesto perchè non si fosse risposato, Abatantuono ha risposto con candore: “Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente”.

Ma cosa sappiamo della seconda moglie del famoso attore comico? Se Diego vive sotto i riflettori e ama essere al centro dell’attenzione, per Giulia vale esattamente l’opposto. Timida, riservata, schiva, si sa poco e niente di lei. Sappiamo invece che è nata a Roma e che ha vissuto in diverse città d’Italia, da Lucca a Bologna, fino ad arrivare a Milano, dove ha vissuto e vive tuttora col marito.

Non ha mai svelato sui social nemmeno un aspetto della sua vita privata, se non le foto dei suoi cani e alcuni scatti con Diego. Nonostante viva ormai da 33 anni con uno degli attori italiani più famosi e amati dal pubblico del grande e piccolo schermo, non ha mai rilasciato un’intervista e perfino Abatantuono ha sempre evitato di dare informazioni su di lei.

Quello che si sa per certo è che la loro storia d’amore va avanti da tantissimo tempo e i due sono ogni giorno più innamorati e complici di prima. Riservatezza e poche informazioni anche sul modo in cui si sono conosciuti. Diego è andato a vivere con Giulia dopo la fine del suo matrimonio con Rita Rabassini, da cui ha avuto la primogenita Marta.

Dalla relazione con la Begnotti sono nati invece due ragazzi, Matteo, classe 1995, e Marco, del 1997. A proposito di nuove nascite, Giulia è diventata anche una fantastica nonna acquisita: Marta, la primogenita di Abatantuono, ha infatti dato alla luce nel 2016 ad un bellissimo bambino.

Se il mistero su Giulia Begnotti sembra non possa essere svelato, possiamo confidarvi alcune piccole curiosità: come il neo-marito Diego, Giulia è una grande amante degli animali e delle rose, sue piccole passioni: sui suoi social pubblica spesso foto dei suoi adorati cani, di paesaggi naturali e di composizioni floreali in cui le rose, appunto, sono le protagoniste.