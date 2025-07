Gabriele Salvatores e Rita Rabassini si sposano, la data delle nozze top secret

IPA Gabriele Salvatores e Rita Rabassini

Dopo quasi quarant’anni di relazione, Gabriele Salvatores e Rita Rabassini hanno deciso di convolare a nozze. Una storia lunga, fatta di discrezione, distanza geografica ma prossimità emotiva, che ora si avvia verso un nuovo capitolo: quello del matrimonio. Nessun annuncio plateale – se facciamo eccezione per le necessarie pubblicazioni in Comune – ma solo una una notizia che conferma ciò che da tempo era percepito come una certezza affettiva. La data delle nozze dovrebbe essere quella del 30 luglio, nel giorno del 75° compleanno del noto regista.

Il matrimonio tra Gabriele Salvatores e Rita Rabassini

Il regista Premio Oscar, che compirà 75 anni il prossimo 30 luglio, è da sempre noto per la sua riservatezza. Milanese d’adozione ma nato a Napoli, ha scelto di vivere lontano dalla compagna, scenografa lucchese di origini brasiliane. Rita Rabassini, 64 anni, è nata infatti a San Paolo ma da tempo vive a Lucca, terra a cui è profondamente legata. Una distanza, quella tra Milano e la Lucchesia, che per la coppia è sempre stata una risorsa, più che un ostacolo per il loro amore che dura infatti da decenni.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Gabriele Salvatores ha raccontato con ironia e tenerezza le dinamiche di questa relazione poco convenzionale: “La distanza è fondamentale, perché, come diceva Federico Fellini, spesso la realtà delude. Il nostro amore, invece, resiste”, ha spiegato. Una riflessione che è tipica di chi sa bene come misurare i sentimenti, e che non ha mai avuto bisogno di eccessi per dare solidità al proprio legame. Anche scegliendo una via alternativa, che in tanti non avrebbero nemmeno preso in considerazione, ma che nel loro caso è stata la chiave per rendere duraturo un legame che tra pochi giorni giungerà al matrimonio.

Il legame con Rita Rabassini

Non mancano aneddoti sul loro lunghissimo legame. Salvatores ha conosciuto Rita durante gli anni in cui frequentava Diego Abatantuono, ex marito della scenografa e padre di sua figlia, Marta. E proprio Abatantuono, con la sua verve davvero innata, si diverte oggi a chiamare il regista bisnonno, visto che per i tre figli di Marta lui è ormai un nonno acquisito a tutti gli effetti.

La loro storia, però, non è stata priva di momenti di difficoltà. C’è stato un tempo in cui Rita si è allontanata, lasciando una porta aperta, come ricorda il regista. “Decisi che l’avrei riconquistata. Impiegai due anni: telefonate, lettere, biglietti. Arrivai persino ad acquistare una piccola casa vicino alla sua. Volevo esserci, senza invadere. Ci sono riuscito”. Una dichiarazione che dice molto sul suo carattere, ma anche della solidità della sua futura moglie, capace – a detta sua – di tenere a bada la sua ansia e riportarlo con i piedi per terra.

Quanto alla location delle nozze, tutto rimane sotto stretto riserbo. Nessuna informazione ufficiale è trapelata, e probabilmente la cerimonia sarà intima, lontana dai riflettori, in linea con lo stile sobrio e appartato che ha sempre contraddistinto la coppia. Quel che è certo è che, dopo una vita vissuta insieme – anche se spesso in città diverse – , Salvatores e Rabassini hanno scelto di dare una forma ufficiale a un legame che, nei fatti, è già stato per decenni una promessa mantenuta.