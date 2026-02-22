Rita De Crescenzo a Verissimo, la rivelazione su Silvia Toffanin dopo l’intervista

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Dopo Belve e CartaBianca continua l’ascesa televisiva di Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana è stata ospite per la prima volta di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ripercorso i momenti più complicati della sua vita e menzionato il suo presente radioso, frutto di una rinascita dovuta al suo ruolo di spicco sulla nota piattaforma streaming.

L’intervista di Rita De Crescenzo a Verissimo

Al centro dell’intervista di Rita De Crescenzo a Verissimo il doloroso percorso che l’ha vista lottare contro la dipendenza da droga e le difficoltà personali.

“Ho iniziato con la droga a 16 anni, ora sono sette anni che sto bene”, ha raccontato a Silvia Toffanin, affrontando con lucidità anche le accuse di spaccio: “Non ho mai spacciato. La droga la compravo per me. Compravo tanta droga. I soldi che guadagnavo con gli ormeggi li spendevo per quell’immondizia”.

Ha pure trascorso due anni in carcere, periodo che la tiktoker ha definito parte della sua storia di riscatto.

Rita è madre di tre figli: Raimondo, avuto a 12 anni dal fidanzato di allora, Ciro Marranzino, e Rosario e Francesco, nati dal matrimonio con Salvatore Bianco.

Ricordando gli anni più difficili della dipendenza la De Crescenzo ha confessato a Verissimo: “Mio figlio Francesco mi cucinava perché io non mangiavo, la droga non mi faceva mangiare. Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare ai miei figli. Francesco si metteva in cucina, mi preparava la frittatina e mi imboccava. Quando scappavo di casa, lui mi veniva a cercare”.

La svolta è arrivata dopo un episodio traumatico: Rita De Crescenzo è stata vittima di violenza da parte di tre uomini e si è ritrovata in difficoltà in piena Stazione Centrale a Napoli.

“Credevo di morire. Sono stata soccorsa dai militari”. Da quel momento ha deciso di allontanarsi dalle droghe: “Ho smesso da sola, non sono andata in clinica a disintossicarmi”.

Non è mancato un passaggio sul figlio che di recente è stato accoltellato: “Queste cose non succedono solo a Napoli, ma non devono accadere”, ha affermato la Di Crescenzo, che ha poi confermato la versione della stampa per cui Francesco non ha voluto collaborare con gli inquirenti dopo l’aggressione: “Non ha dato informazioni e non ha collaborato”.

Rita ha però chiarito di conoscere l’identità dell’aggressore: “È un ragazzo del nostro quartiere. Io mi sono sentita con la mamma di questo ragazzo e ci siamo messe a piangere tutte e due. Per mettere pace e dare un esempio”. Per quanto riguarda i motivi dell’aggressione: “Uno scambio di sguardi tra di loro ma le coltellate erano di lieve entità”.

Rita De Crescenzo e il messaggio a Silvia Toffanin

Oggi, Rita De Crescenzo ha trasformato la sua vita, conquistando il successo su TikTok con oltre due milioni di follower. “Vivo di questo. Io e mio marito non abbiamo più gli ormeggi ed è diventato il nostro lavoro”, ha spiegato, sottolineando come sia riuscita a trasformare un passato difficile in una nuova opportunità professionale e personale.

Da sei anni, ormai, è un personaggio social molto amato ma anche discusso. E dopo l’intervista a Verissimo ha voluto ringraziare Silvia Toffanin sui social: “L’unica che è riuscita a farmi piangere”. Parole che sembrano rimarcare, seppur implicitamente, una dolcezza ed empatia da parte della giornalista e conduttrice Mediaset.

Poi tanta riconoscenza per i follower che l’hanno resa popolare: “Grazie a voi per tutto quello che è successo”.

