Nonostante il terremoto che ha travolto Alfonso Signorini e gli ascolti poco soddisfacenti delle ultime edizioni, Mediaset non sembra proprio voler rinunciare al Grande Fratello Vip. Pare che in primavera tornerà in onda il reality show seppur con una veste tutta nuova che strizza l’occhio al passato. Appare ormai certo, infatti, il ritorno di Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli. E, a sorpresa, spunta anche il nome di Rita De Crescenzo.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, ci sarebbe l’accordo

Secondo quanto emerso nelle scorse settimane e rilanciato ora dalla giornalista Grazia Sambruna, la conduzione della nuova edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbe ormai destinata a Ilary Blasi.

Un ritorno che ha il sapore della mossa sicura: carisma, ironia, veracità. La partenza del programma, a quanto pare, sarebbe stata fissata per prossimo il 2 marzo.

“A oggi mi risulta chiusa la trattativa per Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip che partirebbe il 2 marzo. – ha scritto la Sambruna su X – A buon punto anche il ruolo di Selvaggia Lucarelli opinionista. Ufficialità da parte di Mediaset prossimi giorni”.

La Lucarelli sarebbe dunque pronta a sbarcare a Mediaset e non solo per il GF Vip. In caso di buoni ascolti, infatti, l’idea sarebbe quella di affidare a Selvaggia anche la conduzione di un programma di interviste, cucito su misura per il suo stile diretto e affilato.

Per ora però si tratta solo di una voce: da parte delle dirette interessate nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. Se Selvaggia Lucarelli è stata protagonista in tv fino a poche settimane fa grazie al suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle, per Ilary Blasi si tratterebbe di un ritorno importante sul piccolo schermo, dopo alcuni mesi di assenza.

Fatta eccezione per l’ospitata ad Amici, l’ex moglie di Francesco Totti manca dalla scorsa estate, da quando ha condotto Battiti Live (che prossimamente potrebbe finire nelle mani di Samira Lui).

Rita De Crescenzo verso il Grande Fratello Vip

Nel frattempo, iniziano a circolare anche i primi nomi dei possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda ormai da ben dieci anni (la prima edizione con Alessia Macari vincitrice è stata trasmessa nel 2016). Secondo un’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, tra i contattati per varcare la celebre porta rossa ci sarebbe Rita De Crescenzo.

Un nome che stupisce ma non troppo visto che nell’ultimo periodo la tiktoker è diventata una vera e propria prezzemolina della tv. Più volte è stata ospite di alcuni talk show di Mediaset e poi ha fatto discutere molto con la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani.

Il suo nome, se confermato, prometterebbe sicuramente dinamiche forti e una buona dose di imprevedibilità, ingrediente ormai imprescindibile del format. Per la Di Crescenzo, poi, sarebbe la prima volta in uno show del genere.

Insomma, sembra proprio che il Grande Fratello Vip sia pronto a tornare su Canale 5 con una miscela che punta dritta all’attenzione del pubblico: una conduzione rodata, un’opinionista che divide e fa discutere e un cast tutto da scoprire.