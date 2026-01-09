Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa WhiteLady Pr Samira Lui

Dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna, Mediaset punta tutto su Samira Lui. Una bellezza e un talento che non passano inosservati e su cui Pier Silvio Berlusconi sembra credere molto per il futuro dell’azienda. Tanto da non esitare a mettere da parte conduttrici più navigate come Ilary Blasi, con la quale ha sempre avuto un buon rapporto.

Samira Lui a Battiti Live al posto di Ilary Blasi?

Stando ad un’indiscrezione riportata da MowMag, Samira Lui potrebbe “fare le scarpe a Ilary Blasi”. A quanto pare Mediaset vorrebbe affidare alla 27enne la conduzione di Battiti Live.

“E glielo avrebbe già proposto dopo averla ‘testata’ sul palco del Capodanno nella piazza di Siena con concerto di Irama. La performance di Lui avrebbe superato a pieni voti le aspettative del Biscione che ora la bramerebbe, dunque, al timone del Festivalbaretto estivo della rete ammiraglia”, fa sapere il portale.

L’ultima decisione spetterebbe comunque a Samira Lui, chiamata a valutare se accettare o meno la proposta. Qualora l’indiscrezione trovasse conferma, per Ilary Blasi si tratterebbe di un ridimensionamento significativo: alla conduttrice non resterebbe più nulla di significativo, televisivamente parlando.

In passato Pier Silvio Berlusconi aveva accennato anche all’ipotesi di alcuni speciali, sulla scia del successo di Battiti Live da trasmettere in primavera, ma di quei progetti non si è più saputo nulla.

Al momento, dunque, non risultano altre iniziative televisive in cantiere per l’ex moglie di Francesco Totti. La presentatrice romana ha più volte ribadito di non aver mai avuto la smania di apparire sul piccolo schermo, ma ora rischia concretamente di ritrovarsi senza nuovi impegni all’orizzonte.

Ufficio Stampa WhiteLady Pr

Anche Striscia la notizia vuole Samira Lui

E tornando a Samira Lui, pare che anche Antonio Ricci abbia espresso un certo interesse per l’italo-senegalese, il cui successo è esploso grazie a La Ruota della Fortuna dopo la gavetta tra Miss Italia, Tale e Quale Show, L’Eredità e il Grande Fratello.

“La showgirl è corteggiata da Striscia la Notizia – riporta sempre MowMag – che dovrebbe tornare verso marzo in prima serata con cinque puntate speciali. Se non dovesse declinare, la vedremmo in due serate. A fare cosa? Il ruolo non è ancora chiaro, ma certamente non sarebbe quello della ‘Velina’. Ricoprirebbe la casella ‘special guest’, per intenderci, insieme ad altri nomi dello spettacolo nostrano”.

Samira Lui dunque prezzemolina Mediaset, come accaduto già in passato ad altre soubrette quali Cristina Chiabotto e Belen Rodriguez. Di sicuro un’occasione importante per la co-conduttrice di Gerry Scotti, che non ha mai nascosto la voglia di affermarsi in questo mondo. Tanto da mettere in stand by il matrimonio con l’adorato Luigi Punzo, al quale è legata da oltre sette anni.

“Prima voglio una casa e un lavoro stabile, poi penserò alle nozze e ai figli”, ha detto chiaramente, escludendo anche un suo coinvolgimento al Festival di Sanremo. Carlo Conti la voleva fortemente per la kermesse musicale, ma lei, “o meglio il Biscione, avrebbe rifiutato l’offerta. Il motivo sarebbe riconducibile al rischio sovraesposizione: Mediaset punta moltissimo sull’ex gieffina”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!