Un sabato sera scintillante per La Ruota della Fortuna. In vista dell’ultime fine settimana prima di Natale, il cast è in grande spolvero. Il neocampione Luca da Roma arriva in smoking, perfetto per stare al fianco di Samira Lui, che sfoggia uno splendido little black dress decorato da un divertente colletto con ricami di perle. Un look che, con giusto qualche piccola modifica, potrebbe essere perfetto anche per il palco dell’Ariston. Samira, però, è contenta lì dove sta, al fianco del suo fedele compagno Gerry Scotti.

“Il mio Sanremo è La ruota”, Samira Lui rinuncia all’Ariston?

Samira Lui sarà tra le co-conduttrici di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026? I rumors sono insistenti, seppur Pier Silvio Berlusconi, all’incontro di Natale con il team Mediaset, ha affermato di non aver rinunciato alcuna richiesta da parte della Rai. “È la verità, non ho avuto nessun contatto” ha confermato Lui intervistata dal settimanale Chi.

D’altronde, il palco dell’Ariston non sembra, almeno per il momento, essere tra i piani della conduttrice. Samira è soddisfatta del suo ruolo a Canala 5: “Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata”. Seppur, una “trasmissione dedicata alla musica” sarebbe proprio ciò che le piacerebbe fare in futuro.

Samira, però, nonostante il grande e improvviso successo, resta con i piedi per terra. Il suo sogno è “poter rendere felice tutta la famiglia”. Lavora per “poter essere libera magari di prendere tutti quanti e dire: ‘Andiamo a farci una vacanza insieme’. In casa mia hanno lavorato tutti per tutta la vita. Non mi hanno mai fatto pesare nulla, mi hanno reso serena e libera. Vorrei, per una volta, poter dire: ‘Non vi preoccupate, ci sono io’”.

Alla fama, non ci pensa. “Fin da bambina ho sempre avuto il desiderio di calcare i palcoscenici, di intrattenere, di poter fare compagnia, divertire, regalare un po’ di spensieratezza – racconta – Speravo di arrivare alle persone e oggi, quando le incontro, mi rendo conto che mi ascoltano, mi vedono, mi percepiscono per quella che sono, e questa è la mia più grande vittoria”. In particolare, si rallegra dell’affetto suscitato tra gli spettatori più piccini: “Si rapportano con me come se fossi parte della loro famiglia. I bambini mi vogliono bene: mi mandano disegni, lettere, forse mi vedono come una bambola”.

Il forte legame con Gerry Scotti

Se Samira Lui sta così bene a La Ruota della Fortuna è anche per via del sempre più stretto legame con Gerry Scotti. Un professionista da cui la giovane stella della televisione italiana ha più volte detto di star imparando molto, ma il loro rapporto va oltre il professionale, si tratta ormai di una vera e propria amicizia. Tra i due c’è grande stima, che non mancano di palesare puntata dopo puntata.

Mentre la band de La Ruota cantava Una brutta storia, la canzone che racconta della fine di un amore di Emma Marrone e Olly, Samira Lui ha colto l’occasione per una dolce dedica al proprio collega. “Ormai mi sono abituata alla sua presenza, ad averla accanto ogni giorno. – inizia – Se non dovessi vederla per più di due giorni, le dedicherei questa canzone: Una brutta storia”.

“A volte torno a casa con il mal di testa, adesso la testa me la monto anche” scherza Gerry Scotti, che ringrazia la sua spalla per le “belle e dolci parole”. D’altronde, il rischio di non vedersi a lungo, per il momento, non c’è, considerando che La Ruota della Fortuna andrà in onda persino il 31 dicembre.

